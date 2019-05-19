Её величество капуста: виды, сорта, особенности

Несмотря на популярность капусты как культуры, многие люди даже не представляют себе, насколько большим разнообразием она отличается. Мы расскажем о разновидностях капусты и сортах каждой из них, их отличительных характеристиках, особенностях и способах применения.

Фото avto.goodfon. ru

Белокочанная капуста

Без сомнений, самый популярный вид данной огородной культуры. Её особенностями являются любовь к свету и влаге, непереносимость завышенной почвенной кислотности и избытка органических удобрений, невысокая устойчивость к внезапным заморозкам.

Данный вид насчитывает огромное количество сортов, их можно разделить по скорости созревания урожая. Поздние сорта белокочанной капусты, например, Каменная голова, Московская поздняя, часто используют для закваски, поскольку они хорошо хранятся и не портятся. Средне- и раннеспелые сорта обладают прекрасными вкусовыми качествами, их применяют для приготовления самых разных кулинарных изысков.

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Краснокочанная капуста

Краснокочанная капуста, фото goferma. ru

Характерной особенность является цвет — пурпурно-фиолетовый, иногда лиловый. Если разрезать такой вид капусты пополам, то можно увидеть красивый сложный узор из красных и лиловых прожилок. Краснокочанная капуста отличается высокой устойчивостью к жаре, предпочитает обилие солнца и влаги. Не переносит тень, становится тусклой и не образует кочанов. Популярные сорта: Фаберже, Рубин. Её также используют для закваски, но намного чаще употребляют в свежем виде.

Брюссельская капуста

Культура представляет собой растение с длинным стеблем, на котором образуются маленькие зеленые кочанчики. Хорошо переносит засуху, намного лучше, чем прочие виды, обладает высокой морозостойкостью, относится к поздним сортам. На территории России самыми популярными сортами брюссельской капусты являются Геркулес, а также сапфировый сорт.

Брюссельская капуста, proroslo. ru

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Цветная капуста

Цветная капуста

Разновидность, которую очень полезно и вкусно употреблять в сыром виде. Также её часто можно встретить в варёном, жареном, маринованном состояниях. Этот вид капусты однолетний, в пищу годятся плотно собранные соцветия. Культура не переносит засуху и жару. Ее не используют для хранения. Наиболее популярные сорта: Кокетка, Снежный шар.

Брокколи

Брокколи

Многими нелюбимый, но очень полезный продукт. Внешне чем-то напоминает цветную капусту, только соцветия обладают вместо белого характерным зелёным оттенком. Для выращивания брокколи необходима плодородная почва. Брокколи обычно замораживают.

Римская капуста

Римская капуста

Обладает очень интересным нежным вкусом и высокими декоративными качествами. По этой причине римскую капусту частенько используют для украшения блюд, а также в маринованном виде.

Капуста кольраби

Кольраби, фото oldfarmer. ru

Скороспелый вид, может давать два или больше урожаев за сезон. Самыми лучшими сортами являются Деликатесная и Виолетта.

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