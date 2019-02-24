Что подарить матёрому дачнику: ведь у него всё есть

Практически у каждого из нас есть друзья или знакомые, имеющие дачный участок и занимающиеся садоводством. Это люди, одержимые землей и трепетно относящиеся к своему хозяйству. Если только дачник не партнер по бизнесу, то угодить такому человеку не составит труда. Более того, подарок, полезный в хозяйстве, придется очень кстати. Единственной проблемой будет выяснить, нет ли такого предмета у того, кому предназначен подарок.

Для женщины-дачницы очень кстати подойдет набор широких мисок и плошек. Как известно, главная дачная еда — это салаты и окрошка. Крупные миски всегда ценятся на даче, и их всегда не хватает.

Часто на дачном участке устанавливают баню. В этом случае хозяин оценит различные банные аксессуары. Шапочки оригинальной формы, веники, красивый термометр, деревянный ковш или термоустойчивые часы.

Дачника также порадует набор пледов или красивая подушка с качественным теплым одеялом.

Не стоит забывать, что это все-таки дача. А как обойтись на даче без самовара, банального чайного сервиза и набора вкусных травяных чаев для заваривания. Не обойтись дачнику без мангала или барбекю. Подойдут шашлычные наборы или просто набор качественных шампуров. Не лишними будут кастрюли и сковородки.

Дачнику, который не прочь изучать теорию и любит все новое, можно преподнести плоскорез или сборник книг Курдюмова. Для изучения и внедрения.

Работа на участке нелегкая, зачастую человек работает, согнувшись. Для облегчения общего состояния можно подарить массажеры для разных участков тела, включая спину.

Для ценителя эстетики и романтики отличным подарком станет резной скворечник.

Часто на дачных участках бывают перебои со светом. Незаменимой вещью станет хороший ручной фонарь и светильник на аккумуляторах или солнечных батареях.

Если дачник по совместительству рыбак или грибник, то отличным подарком станет удочка, спиннинг или хорошая корзина.

Садовая тачка

Царским подарком может стать садовая тачка. Часто дачники не покупают такую нужную вещь из экономии. Но всегда будут рады такому подарку.

Хорошо будут смотреться в виде подарка дачные качели или красивое кресло-качалка. Любой дачник мечтает после трудного дня отдохнуть в кресле-качалке с чашечкой чая.

Как вариант, можно не заморачиваться и приобрести дачные скульптурки. Такие, как ежики, гномики или зайчики с грибочками.

Для матерого садовода подойдет буквально все нужное в хозяйстве. Определитель кислотности почвы или мини-парник для рассады. Секатор или набор грабелек и лопаток. Хороший пульверизатор или пластиковые карманы для сортировки и хранения семян.

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