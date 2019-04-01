Абрикос на даче: выращивание и уход

Подобно многим культурам абрикос считается теплолюбивым растением, выращивание которого в средней полосе России вызывает множество проблем. Но, как и во многих случаях, все зависит в первую очередь от

сорта культуры

и его морозостойкости.

В этой статье мы познакомим вас с подобными сортами и расскажем о правильном уходе за абрикосовым деревом.

Что из себя представляет абрикос

Родиной этой культуры считается Армения, пропитанная солнечным светом и теплом. Продолжительность жизни абрикоса способна удивить: некоторые сорта способны жить до ста лет, а плодоносить — до сорока. Максимальная длительность плодоношения достигается правильным уходом за культурой. Многие экземпляры абрикосового дерева прекрасно справляются с засухами и морозами, а потому хорошо подходят для выращивания в умеренных широтах.

Выбор сорта абрикоса для Подмосковья

Рассматривая все существующие сорта, наиболее популярными морозостойкими видами являются следующие:

Самарский,

Краснощекий,

Алеша,

Северный Триумф,

Сибирский,

Северное сияние.

Даже из названий можно сделать выводы об их свойствах. Плоды каждого сорта отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Так, наиболее сладкими плодами обладает сорт Алеша.

Требования абрикоса к грунту

Абрикос хоть и способен выдерживать морозы, но все еще требует обилия солнечного света. Поэтому его следует высаживать на открытых возвышенных участках, хорошо защищенных от порывистых ветров.

Что касается почвы, то ее кислотность должна быть низкой, близкой к нейтральной реакции среды. Грунтовые воды не должны подходить близко к поверхности.

Самым лучшим вариантом для абрикоса будет легкий суглинок.

Прочие культуры в соседстве с абрикосом

Абрикос любит пространство, поэтому любые культуры следует высаживать на расстоянии не менее пяти метров от него.

Хуже всего абрикос соседствует с

яблонями

и грушей,

а совсем плохо —

с грецким орехом;

корневая система последнего будет угнетать рост абрикоса. Нежелательно также сожительство абрикоса вблизи кустов

малины

и смородины.

Уход за абрикосом

Основными задачами являются обрезка, удобрение и регулярный полив абрикоса. Поскольку растение подвержено воздействию вредителей и различных заболеваний, следует систематически проводить профилактику.

Обрезка состоит в удалении засохших и старых ветвей. В качестве удобрения лучше всего для абрикоса подойдет мочевина, действующая еще и как средство борьбы с вредителями. Органические удобрения также полезны для абрикоса, в частности,

перегной,

зола,

навоз.

Полив необходим регулярный, особенно в засушливое лето.

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