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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Невозможное возможно: грецкий орех на дачном участке

Садоводство » Деревья и кустарники

Существует мнение, что грецкий орех — культура достаточно капризная, плохо переносящая условия умеренной российской полосы и, соответственно, не способная в ней выжить и приносить урожай. Однако существуют специально выведенные морозостойкие сорта, которые, при должном уходе, могут порадовать вкусными орехами.

Орехи грецкие

В чём трудности выращивания грецкого ореха

Конечно, дерево не состоит в списке самых нетребовательных культур. Грецкий орех довольно ревностно относится к теплу и свету, именно по этой причине многие садоводы средней полосы не решаются выращивать его у себя.

Кроме того, грецкий орех довольно привередлив к поливам. Но если выбрать удачный зимостойкий сорт и обеспечить дерево всем необходимым, можно добиться хороших результатов.

Какие сорта грецкого ореха подходят для средней полосы

Основной проблемой нашего климата являются суровые зимы и частые перепады температур. К счастью, селекционерами были выведены сорта грецкого ореха, устойчивые и к тому, и к другому.

  • Урожайный. Сорт одинаково хорошо переносит как зиму, так и засуху. Плоды начинают поспевать к середине сентября, урожайность — до трёх ведер орехов с одного дерева.
  • Дуэт. Отличается высокой плодовитостью и считается одним из самых морозостойких. К тому же даёт до десяти килограммов урожая и характеризуется скороплодностью.
  • Марион. Урожай с одного дерева составляет около 20 килограммов.
Грецкий орех, фото pro-orehi. ru
Грецкий орех, фото pro-orehi. ru

Как ухаживать за деревцем

Перечисленные сорта грецкого ореха необходимо высаживать весной, в апреле или в мае, чтобы не допустить пагубного влияния на дерево внезапных заморозков.

Грецкий орех лучше посадить в месте, где наблюдается хорошая водопроницаемость, то есть где вода достаточно увлажняет почву, но при этом не застаивается в ней. Грунт должен отличаться повышенной плодородностью и рыхлой структурой. Соседей рядом с деревцем быть не должно. Листья этой культуры содержат в себе натуральный гербицид, и прочие растения будут погибать рядом с ней.

Плодородность грунта не отменяет регулярных подкормок грецкого ореха. В первый год жизни рекомендуют вносить комплексные удобрения, в состав которых входят калийная соль, селитра и суперфосфат. Во второй год рекомендуется вносить известковую муку, далее каждый год — фосфорно-калийную смесь в совокупности с азотными удобрениями.

Регулярный полив необходим дереву в начале и середине лета, причем в достаточно больших количествах. В противном случае нехватка воды негативно скажется на урожае.

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КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ ИЗ СЕМЯН. Самый дешевый способ
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы дача деревья садоводство грецкий орех средняя полоса дачный участок правила выращивания сорта грецкого ореха
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