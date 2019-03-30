Существует мнение, что грецкий орех — культура достаточно капризная, плохо переносящая условия умеренной российской полосы и, соответственно, не способная в ней выжить и приносить урожай. Однако существуют специально выведенные морозостойкие сорта, которые, при должном уходе, могут порадовать вкусными орехами.
Конечно, дерево не состоит в списке самых нетребовательных культур. Грецкий орех довольно ревностно относится к теплу и свету, именно по этой причине многие садоводы средней полосы не решаются выращивать его у себя.
Кроме того, грецкий орех довольно привередлив к поливам. Но если выбрать удачный зимостойкий сорт и обеспечить дерево всем необходимым, можно добиться хороших результатов.
Основной проблемой нашего климата являются суровые зимы и частые перепады температур. К счастью, селекционерами были выведены сорта грецкого ореха, устойчивые и к тому, и к другому.
Перечисленные сорта грецкого ореха необходимо высаживать весной, в апреле или в мае, чтобы не допустить пагубного влияния на дерево внезапных заморозков.
Грецкий орех лучше посадить в месте, где наблюдается хорошая водопроницаемость, то есть где вода достаточно увлажняет почву, но при этом не застаивается в ней. Грунт должен отличаться повышенной плодородностью и рыхлой структурой. Соседей рядом с деревцем быть не должно. Листья этой культуры содержат в себе натуральный гербицид, и прочие растения будут погибать рядом с ней.
Плодородность грунта не отменяет регулярных подкормок грецкого ореха. В первый год жизни рекомендуют вносить комплексные удобрения, в состав которых входят калийная соль, селитра и суперфосфат. Во второй год рекомендуется вносить известковую муку, далее каждый год — фосфорно-калийную смесь в совокупности с азотными удобрениями.
Регулярный полив необходим дереву в начале и середине лета, причем в достаточно больших количествах. В противном случае нехватка воды негативно скажется на урожае.
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