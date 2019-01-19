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Автор Анна Стрельцова

Смородину нужно поливать три раза за весь сезон

Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из популярных и легких в уходе ягод. Она может расти даже в сложных условиях и дает хороший урожай, позволяет изготавливать из ягод джемы и варенье, различную выпечку, делать вкусные компоты и наслаждаться ярким и слегка кислым привкусом черной и красной смородины.

Смородину нужно поливать три раза за весь сезон

Чтобы ягод было достаточно, а куст долго радовал пышностью и плодами, нужно соблюдать специальные правила ухода за смородиной.

Правильный полив смородины

Для обильного роста нужно поливать кусты смородины три раза за весь сезон. Если поливать слишком часто, рост не будет сильнее, а ягоды не начнут быстрее появляться, может лишь повредиться корневая система.

При редком поливе или оставлении кустов без него на долгие годы, они могут перестать плодоносить. Если же ягоды появятся, то будут маленькими с толстой кожицей — спеть будут долго, могут пойти только в компот.

  • Для начала смородину поливают в то время, когда происходит рост зеленой массы — он приходится на начало лета.
  • Второй полив нужен смородине в период появления ягод, примерно в середине лета.
  • И третий полив приходится на конец сезона сбора урожая. Если отказаться от третьего полива, в будущем году могут завязаться плохие почки.

Правильная подкормка

Здоровье и состояние кустов могут зависеть и от качества подкормки, нужной для поддерживания определенного количества витаминов и минералов в почве. Если она была удобрена перед посадкой растения, можно не заниматься подкормкой в течение двух-трех лет. Смородина будет брать нужные вещества из почвы.

При внесении удобрений лишь в яму, в которой сидит куст, нужно позаботиться о стабильном внесении подкормки два-три раза за сезон. Для растения важно получать минералы и питательные вещества в период, когда происходит обильный полив — хорошо будет совмещать первый и второй пункт.

  • Внесение удобрений для смородины и полив осуществляются не в центр ямы, а по краям.

Тогда вода с раствором распределится правильно и охватит нужную площадь.

Чёрная смородина
Чёрная смородина

Защита от мороза

Садоводы и любители растений знают: смородину можно назвать одной из самых стойких садовых культур, которые могут переносить даже самые сильные морозы. Но при сильном минусе у кустов все же будут замерзать почки — нужно позаботиться о должной защите.

В зиму ветки смородины обычно находятся близко к земле, а сам куст прячется под толстым слоем снега. После морозной зимы может наступить не менее холодная весна. Не стоит забывать о сильных неожиданных заморозках. Они способны привести к тому, что завязи осыпятся и урожая не будет.

Кроме того, ветер в сочетании с холодом может не дать насекомым нормально опылить цветки — им сложно летать и делать свою работу. Из-за данного факта ягод на кустарниках становится порядком меньше обычного.

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СЕМЬ советов по СМОРОДИНЕ весной, для большого урожая летом. Как ухаживать за смородиной весной
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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