Садовая хризантема: сорта, выращивание, подкормка

Хризантемы — прекрасное украшение для любого сада. Красивоцветущая культура пользуется большой популярностью и известна также под другим своим названием — королева осеннего сада. Его она получила за свою особенность цвести практически до выпадения первого снега и наступления заморозков. В этой статье мы расскажем о ее разновидностях, советах по

уходу,

выращиванию

и подкормке.

Какие бывают хризантемы?

Нет смысла перечислять все сорта хризантем, их слишком много, и все они отличаются друга от друга

цветом,

текстурой лепестков,

формами,

размерами,

устойчивостью к морозам,

периодом цветения и великим множеством других параметров.

В целом же хризантемы можно разделить на две большие главные группы, каждая из которых характеризуется величиной соцветий.

Мелкоцветковые хризантемы

Мелкоцветковые хризантемы имеют соцветия не более десяти сантиметров в диаметре, начинают обычно цвести ранней осенью. К этому виду относится корейская хризантема. Самыми популярными сортами, прекрасно приживающимися на территории Подмосковья и всей средней полосы России, являются

Талисман,

Чебурашка

и Мультифлора.

Крупноцветковые хризантемы

Хризантемы с крупными цветками довольно высокие, соцветия в диаметре могут достигать 30 сантиметров, являются неотъемлемой частью многих букетов. Их существенным недостатком является чрезвычайно плохая устойчивость к морозам, поэтому взращивание этой группы хризантем возможно только в южных регионах России.

Наиболее известными являются следующие сорта:

Апельсиновый шар

и Валентина Терешкова.

Особенности ухода за многолетними хризантемами

Обязательным условием является свет. Даже легкая полутень губительна для хризантем, растение не будет цвести и может полностью погибнуть. Также хризантемы не переносят застоя влаги, поэтому почва для их выращивания должна быть легкой по своему гранулометрическому составу, воздухопроницаема.

Полив хризантем

Полив хризантем различается в зависимости от размера их листьев. Если листья мелкие, то воды для подобного вида понадобится значительно меньше. И перелив, и недолив могут привести к сбрасыванию бутонов, поэтому стоит соблюдать умеренность.

Подкормки для хризантемы

Подкормки очень важны для хризантемы. Самыми лучшими удобрениями являются органические — навоз и перегной. Однако с их дозировкой нельзя перебарщивать, иначе это приведет к зарастанию растения листвой и отсутствию цветения.

Важными процедурами являются обрезка и прищипывание хризантем, поскольку это способствует продлению роста и цветения растений. Увядающие бутоны необходимо своевременно удалять, также рекомендуется следить за боковыми побегами и при необходимости обрезать лишние, мешающие развитию цветоноса.

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