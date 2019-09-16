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Автор Яна Кузнецова

Однолетняя астра: выращивание и уход

Садоводство » Цветы print

Астра является одной из самых популярных декоративных цветочных культур, выбор которой для посадки на дачном участке замечается за многими садоводами. Выгодно выделяясь своей нетребовательностью и красотой цветения, астра способна украсить любой сад. Чтобы взрастить крепкую и здоровую рассаду астры, достаточно следовать некоторым простым правилам, о которых мы расскажем в данной статье.

Основные рекомендации по уходу за однолетней астрой

Идеальным местом для высадки астры однолетней является открытое пространство, подверженное активному воздействию солнечного света и тепла. Легкое затенение не будет помехой. Важное условие — это регулярный и своевременный полив. При этом нельзя допускать застоя влаги, поскольку это может привести к загниванию корней и полной гибели растения.

По этой причине субстрат для высаживания должен быть хорошо дренированным, легко пропускать через себя воду. Пригодной почвой для выращивания однолетних астр являются легкие песчаные супеси или же легкие суглинки с кислотностью, равной или близкой к нейтральной.

Посадка и выращивание однолетней астры

Для выращивания однолетней астры удобно использовать рассаду, этот способ обеспечит быстрое, обильное и продолжительное цветение растения. Однако не самым худшим методом является выращивание астр из семян, особенно если дело касается южных регионов. Там семена дружно и быстро всходят, да и цветение не заставляет себя долго ждать.

Семена для посева должны обладать максимальной свежестью. В субстрат для высадки, состоящий из садовой земли, рекомендуется добавлять песок и перегной, а также промывать его раствором марганцовки. Заделка семян производится на глубину не более одного сантиметра, сверху их лучше засыпать листовым перегноем или песком, а емкости с будущими цветками накрыть пленкой, чтобы предотвратить пересыхание грунта.

Посев астр на рассаду обычно начинают в конце марта или начале апреля, предварительно помещая посевной материал в специальный стимулятор роста. В качестве последнего рекомендуют использовать раствор сульфата магния, хлористого цинка, либо раствор Эпина. Рассаду необходимо регулярно проветривать, а также подкармливать. В качестве подкормки подойдет аммиачная селитра и другие минеральные удобрения, в составе которых обязательно должен присутствовать азот. Подобный подход обеспечит астрам долгую и здоровую жизнь.

Наиболее популярные сорта астры

Сорта астр бывают низко-, высокорослые, они отличаются по цвету, форме, размерам, условиям выращивания, их выбор огромен. Самыми популярными видами у садоводов являются: Страусово перо, Крестелла, Ассоль, Белая башня, Розанна, Миледи, Дюшес, Виктория, Американская красавица. Этим набором разнообразие не ограничивается.

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Однолетняя астра: выращивание и уход
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