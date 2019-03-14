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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Водяная лилия в саду как элемент декора и гордости дачников

Садоводство » Цветы

Некоторые садоводы предпочитают обустраивать по возможности небольшие прудики на своих участках. Подобный элемент декора не может остаться незамеченным, а потому следует сделать его максимально красивым и оригинальным. С ролью цветочного украшения прекрасно справится красавица водяная лилия, или нимфея. Особенности посадки, выращивания и ухода мы подробно рассмотрим в этой статье.

Водяная лилия в саду как элемент декора и гордости дачников

Краткая характеристика водяной лилии

Сорта водяной лилии поражают своим многообразием, отличаясь друг от друга цветом и оттенком, текстурой лепестков, формой, размером, а также продолжительностью цветения. Цвета водяной лилии варьируют от белого всех оттенков до желтого, фиолетового и даже голубого. Продолжительность жизни водяной лилии при соблюдении всех условий ухода и выращивания составляет около девяти лет.

При выборе растения следует обратить внимание на такие его качества, как морозостойкость. Естественно, что большинство сортов водяной лилии не выживут в средней полосе России, поэтому предпочтение необходимо отдавать лишь устойчивым к заморозкам, таким как, например, Альба или Чёрная принцесса.

Кроме того, покупать рекомендуется уже пророщенные лилии, которые продаются в маленьких контейнерах. Подобным образом будет легко определить, здоров ли цветок.

Посадка и выращивание водяных лилий

Размножать лилии удобно либо с помощью семян, либо с помощью частей корней, однако второй способ значительно проще для средних широт.

Прежде всего лилию следует высадить в небольшой контейнер, например, в овощной ящик, на дне которого проделаны отверстия для дренажа. Предпочтительна емкость темного цвета, чтобы ее было не видно из водоема. Грунтом для водяной лилии может служить крупнозернистый песок, компост либо садовая земля.

Пруд, который был выбран в качестве будущего дома водяной лилии, также должен обладать определенными качествами. В частности, в нем должна быть стоячая вода, глубина его не должна быть меньше 40 сантиметров, пруд должен быть хорошо освещен и снабжен илистой почвой.

Посадку растения производят в день отделения корневища от материнского корня, укореняя его с помощью почвы, проволоки, камней, чтобы предотвратить всплытие лилии.

Уход за водяной лилией

Несмотря на слабую устойчивость к морозам, водяная лилия отличается своей неприхотливостью. В качестве удобрений для растения можно использовать костную муку в смеси с глиной. Водяную лилию также следует подвергать профилактическим процедурам для предотвращения болезней. Основная сложность заключается в том, что лилия находится в воде, поэтому при лечении ее необходимо оттуда извлекать.

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НИМФЕИ (ВОДНЫЕ ЛИЛИИ) - посадка, уход, размножение в природных и искусственных водоемах
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