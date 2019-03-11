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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Флорариум в зимнем стиле: красота в доме своими руками

Садоводство » Комнатные цветы

Флорариум — это небольшой террариум, в котором произрастают самые разнообразные декоративные растения, в том числе весьма требовательные к уходу. Иначе говоря, флорариум похож по своей сути на домашнюю оранжерею. Расскажем о способе создания этого элемента декора, который прекрасно впишется в зимний интерьер.

Флорариум в зимнем стиле: красота в доме своими руками

Особенности флорариума

Если обратиться к исторической справке, флорариумы были созданы для перевозки редких экзотических растений. Раньше они выглядели как объемные сундуки, снабженные вставками из стекла. Современники Викторианской эпохи оценили этот прием, и с тех пор пошла мода выращивать в террариумах различные тропические растения, например, орхидеи, папоротники и т. д.

Нынче флорариум не утратил своей декоративной функции, в нем можно выращивать любые цветы. Часто можно встретить флорариум, в котором живут кактусы и другие известные суккуленты, благодаря способности которых удерживать в себе влагу на протяжении длительного периода они прекрасно подходят для выращивания подобным образом. Далее расскажем подробнее о том, как сотворить композицию самостоятельно.

Что понадобится для композиции во флорариуме?

Прежде всего, чтобы повторить необычный элемент декора, необходимо определиться с его будущей формой. На роль основы лучше всего подойдет аквариум или простая объемная ваза. В обоих случаях растение целиком поместится в емкость. Перед сборкой форма должна быть вымыта и просушена.

Кроме формы, в работе понадобятся такие вещи, как:

  • галька;
  • настоящий сухой мох;
  • керамзит, выступающий в роли дренажной системы;
  • суккуленты;
  • всевозможные элементы для украшения, например, разноцветные камни, песок, шишки и т. п.;
  • инструменты для сборки — грабли, кисточки, небольшая лопатка.
Флорариум
Флорариум

Первый шаг. Дренаж (в нашем случае керамзит) высыпают в форму в достаточно большом количестве. Если керамзит раздобыть не удалось, подойдут также галька или битый кирпич.

Второй шаг. Добавляют мох, который будет впитывать всю лишнюю воду и создавать в террариуме микроклимат.

Третий шаг. После мха наступает очередь субстрата для растений. Земля должна располагаться по краям, а в центре образовывать небольшую лунку.

Четвертый шаг. Далее размещают выбранные растения. Они должны быть небольшого размера, презентабельного вида. Суккуленты высаживаются в приготовленные лунки, корни присыпаются грунтом, вокруг кладется мелкая галька. Лунка без земли является местом, куда в будущем будет наливаться вода.

Пятый шаг. Добавляют декоративные элементы. Для зимнего флорариума лучше всего подойдут белые камни, прозрачные камни, блестки, шишки, фонарики, даже пряничные человечки, словом, все, что ассоциируется с зимой.

Источник фото: youtube.com

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Мастер класс как сделать флорариум с суккулентами
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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