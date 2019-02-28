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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Как преобразить дачу? Семь идей

Садоводство » Ландшафт

Дача — место спокойствия, весеннего настроения, тепла и уюта. Работа на дачных участках у многих является одним из любимых занятий. И можно заняться не только прополкой и поливом огорода, но и обустройством окружающего интерьера. В этом поможет наша подборка оригинальных идей, способных полностью преобразить дачу.

Как преобразить дачу? Семь идей

Место для огня

Разумеется, готовка на открытом огне нынче является обязательным условием дачного отдыха. Однако еще более атмосферным она станет, если соорудить настоящее

  • каменное
  • или кирпичное

кострище, вокруг которого можно будет собираться всей семьей.

Для этого достаточно подобрать место, расчистить его, чтобы образовалась круглая площадка, а вокруг уже построенного кострища разместить

  • стулья
  • или даже настоящие пеньки.

Сооружение кострища не является слишком сложным делом, существует множество вариантов по его созданию.

Альтернативные материалы для садовых дорожек

Мы привыкли к бетонным или тротуарным плиткам, однако даче намного больше подходит нечто натуральное и природное.

В качестве материала для обустройства садовых тропинок и дорожек можно использовать

  • гальку,
  • ровные спилы деревьев,
  • разномастные камни и т. д.

Чистота в доме

В доме будет намного меньше грязи, если перед входом обустроить специальную мойку для ног. Вариантов ее создания достаточно много, в ней можно будет сполоснуть ноги от

  • грязи,
  • пыли,
  • песка,

а также отмыть запачканную обувь.

Волшебный свет

Для освещения участка в темное время суток используют всевозможные

  • лампы,
  • фонари,

работающие на солнечных батареях, и многое другое. Однако по-настоящему сказочным и волшебным решением будет размещение гирлянд, причем необязательно новогодних. Гирлянду можно сделать своими руками даже из жестяных банок, а эффект все равно будет потрясающим.

Кровать под открытым небом

В беседке либо просто в специально приготовленном для подобной задумки месте можно сделать кровать, находящуюся прямо под открытым небом. Украсить подобную конструкцию помогут все те же гирлянды, занавески будут служить преградой для насекомых, а спаться на свежем воздухе будет в разы слаще, чем под крышей дома.

Качели

Советуем задуматься над тем, чтобы обзавестись садовыми качелями, которые можно будет использовать в качестве

  • скамейки
  • или даже кровати.

Отдыхать на них понравится всем — и взрослым, и детям.

Яркие клумбы

И, конечно же, не стоит забывать о немаловажном элементе любой дачи — о цветочных клумбах. Нынче существует множество способов создать нечто нестандартное, яркое и оригинальное. Это очень разнообразит пейзаж и придаст участку неповторимую красоту.

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Cадовые качели своими руками. Подробно + чертежи и размеры
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача качели костер клумбы огород освещение дачный участок ландшафтный дизайн советы для дачников
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