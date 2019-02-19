EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Удобрения: перекармливать комнатные растения так же вредно, как не питать их вовсе

Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения используются в качестве украшения интерьера практически в каждом доме. Предпочтения у всех разные: культуры могут быть как цветущими, декоративными, так и лекарственными и даже съедобными. Многие выращивают маленькие плодовые деревья, овощи, зелень, обустраивая в своей квартире мини-огород. И чтобы зеленые питомцы радовали хозяев своей красотой и приносили пользу, следует позаботиться об их правильном и грамотном удобрении.

Удобрения: перекармливать комнатные растения так же вредно, как не питать их вовсе

Зачем удобрять комнатные растения?

Дело в том, что домашняя зелень нуждается в подкормках ничуть не меньше, чем цветники и огороды, расположенные на улице. Причинами являются крайне ограниченное пространство для развития корневой системы и отсутствие всяческого обновления почвенного состава на протяжении многих лет. Таким образом, грунт истощается, запас питательных элементов и минералов постепенно уменьшается.

Мы расскажем о некоторых способах улучшения почвы, а также о разных видах удобрений, их плюсах и минусах.

Методы улучшения почвенного состава

Одним из способов является пересадка растений в другие, по необходимости более просторные, горшки с новой землей. Это помогает восполнить недостаток питательных элементов, однако влечет за собой некоторые не очень хорошие последствия.

В частности, при пересадке могут пострадать корешки растения. Пересадка важна, но не следует проводить ее чаще одного раза в год. Кроме того, почва стоит недешево, а сам процесс пересадки неминуемо влечет за собой тщательную уборку.

Поэтому другим способом улучшения почвы является своевременная подкормка растений различными удобрениями. Но и здесь важно соблюдать ряд важных правил. Удобрения следует вносить только во влажную почву, разливая его вокруг корешков, а не прямо на них. И, конечно же, нельзя увеличивать или уменьшать дозировку, противясь инструкциям. Перекармливать растения так же вредно, как не питать их вовсе.

Как понять, что растениям не хватает питания?

Прежде всего стоит обратить внимание на внешний вид растения, он может сказать о многом. Так, остановка в росте, изменение цвета листьев, усыхание кончиков листьев, появление белесых пятен, слабые тонкие стебли, остановка в цветении — все это является первыми и важными признаками того, что растение нуждается в помощи.

Комнатные растения
Комнатные растения

Какие бывают удобрения?

В целом удобрения делятся на три большие группы:

  • минеральные,
  • натуральные
  • и органические.

К натуральным можно отнести все, что есть под рукой в каждом доме, это:

  • сахар,
  • кофейная гуща,
  • банановая и цитрусовая кожура,
  • дрожжи.

Органические удобрения довольно популярны для применения на улице, однако и дома от них будет польза. К ним относятся:

  • навоз,
  • перегной,
  • торф,
  • древесная зола.

Другим распространенным выбором являются калийные удобрения, которые увеличивают сопротивляемость растений к заболеваниям и ускоряют рост листьев, появление цветков.

Идеальный вариант — магазинные, уже готовые к подкормке порции "питания" для комнатных цветов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Мои цветы и суперподкормка для всех комнатных растений
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Sberbank
Новости
Диетолог Поляков: отказ от соков и газировки позволит избежать опасных болезней
Волонтеры поддержат патриотическую акцию "Бессмертный полк" в Москве — Сергунина
Экс-депутат Рады Журавко: киевские власти скрывают реальные потери ВСУ
МИД Китая: Штаты прослушивают лидеров стран НАТО
МИД: РФ не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине
Родные Сапеги в шоке от строгости приговора девушке: "И близко не ожидали"
Капелюшников: четырёхдневка возможна только при снижении зарплат
Врач Королёва: при гипертонии, болезнях почек и мигрени нельзя есть много сыра
Радев о поставках вооружения на Украину: "Партии пренебрегают здравым смыслом"
Собчак о приговоре Сапеге: "А бросаем своих или не бросаем своих?"
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
The Guardian: Кисида заговорил о конфликте в Азии по украинскому сценарию
В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах с Украиной
Зола как удобрение и борец с вредителями особенно полезна в смеси с компостом
СК расследует факт издевательства грузинского наёмника над пленным на Украине
МИД РФ: НАТО делает всё, чтобы боевые действия на Украине не прекращались
Соболев отчитал Баскова за посты в соцсетях: "Как тебе не стыдно!"
Украинский посол Мельник отказался извиняться перед "колбасой" Шольцем
Ищенко: выдача Шария Украине обернётся большим скандалом для Европы
Джордж Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"
Вандалы в Оренбурге испортили билборд с надписью "Zа мир"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников