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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Деревья в саду: правильный полив

Садоводство » Деревья и кустарники

Чтобы обеспечить хороший и качественный урожай плодовых деревьев, необходимо производить их правильный и своевременный полив. Существуют определенные нормы и сроки полива, которые желательно соблюдать для получения наилучшего результата. Сейчас мы поговорим о них.

Деревья в саду: правильный полив

Когда поливать деревья

Плодовые деревья, в первую очередь, необходимо поливать во время посадки, даже если молодые деревца высажены осенью. Если сезон выдается засушливым, то полив будет необходим на протяжении всего вегетационного периода. Поначалу земля вокруг саженца будет рыхлой и неплотной, таким образом полив придется осуществлять из лейки.

Однако со временем можно будет просто оставлять шланг с водой в приствольном круге.

Взрослым же растениям в целом требуется два полива в течение сезона:

  • через месяц после начала цветения при отсутствии обильных дождей;
  • за месяц до момента, когда необходимо собирать урожай.

Кроме этого, теплолюбивые культуры, плохо переносящие морозы, требуют еще одного —

  • теплозарядкового или предзимнего полива.

Его смысл состоит в том, что политая земля меньше подвержена охлаждению в зимнее время и помогает растениям пережить холода. Осуществляется полив после того, как дерево потеряет последние листочки. Особенно полезным он считается для таких плодовых культур, как слива и вишня.

Деревья возрастом старше 15 лет можно поливать, примешивая в воду минеральные удобрения.

Как поливать деревья

Поливка: метод дождевания

Есть несколько методов полива плодовых деревьев. Один из них — это метод дождевания. Он используется для молодых растений в засушливое время года, в несолнечное время суток. Дождевание также проводят осенью перед заморозками в целях профилактики.

Полив деревьев по периметру кроны

Стандартный, самый распространенный способ полива — это полив по периметру кроны, используемый многими владельцами садовых участков. Важно помнить о том, что воду надо лить не ближе к стволу — там у деревьев нет такого обильного количества корней, нежели под кроной. Во избежание растекания воды можно прокопать по периметру кроны неглубокие канавки и лить в них.

Подземный полив деревьев

Метод подземного полива хорош тем, что питательные элементы напрямую попадают к корням деревьев. Подземный полив осуществляется так:

на каждом квадратном метре проделываются скважины диаметром 11 сантиметров и глубиной 55 сантиметров. Лунки заполняются чем-то, что будет обеспечивать хороший дренаж — щебнем или песком, а также жидкими удобрениями.

Проделывание лунок хорошо еще и тем, что происходит аэрация корней.

Сколько требуется воды для полива деревьев

Частый, но поверхностный полив сада не приносит существенной пользы, поскольку намокает лишь верхний слой почвы, а до корней вода не добирается. Плодовые деревья надо поливать как следует.

Для трех-пятилетнего дерева требуется около восьми ведер воды, для десятилетнего — пятнадцать, а для более старых — до 20 ведер воды.

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Когда, как и сколько ПОЛИВАТЬ деревья / Игорь Билевич
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача вода полив деревья садоводство полив деревьев
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