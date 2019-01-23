EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Неприхотливая и яркая петуния: как защищать цветы от вредителей

Садоводство » Цветы

Петуния является чрезвычайно популярной разновидностью декоративной флоры, которую используют для украшения сада, домов, террас, оформления парковых клумб, а также выращивают в домашних условиях.

Полив петунии
Полив петунии

Предпочтение этого цветка другим обусловлено его неприхотливостью, пластичностью и продолжительностью цветения. Петунию любят многие садоводы за простоту в уходе и красивые яркие цветки самых разных оттенков: от белоснежных и желтых — до розовых, синих и даже полосатых.

Как правильно выбрать участок?

Петуния — непривередлива в отношении почвы и растет на любых суглинистых и глинистых субстратах. Однолетнему цветку не требуется подкормка. Более того, обильное внесение органических удобрений может заставить растение сильнее куститься без появления новых цветков. Петуния любит теплые участки без застоя воды.

Выращивание и уход

Петунию выращивают весной путем рассады, когда минует опасность внезапных заморозков, поскольку петуния — неморозостойкое растение. Петунии необходимы регулярный полив и хорошее освещение для ее обильного цветения.

Чтобы петуния цвела весь сезон, нужно подкармливать ее слабым раствором (0,1 процента) минерального удобрения. Однако делать это следует не чаще одного раза в две недели.

При посеве семена петунии рекомендуют смешивать с мелким сухим песком, а также с мелом или известью при кислой реакции среды почв.

В вегетационный период петунию необходимо пропалывать от сорняков, умеренно поливать и подкармливать. Осенью позволительно вносить удобрения с содержанием калия и фосфора.

На молодых побегах петунии часто можно встретить картофельную и другие виды тлей. Питаясь соком растения, тля является причиной остановки его роста. Для избавления от насекомых необходимо опрыскивать цветы раствором хлорофоса (0, 1 процента).

Если на корнях петунии заметны образовавшиеся вздутия, значит растение, скорее всего, стало жертвой галловой нематоды. При этом внешний вид петунии сильно ухудшается: листья желтеют, сами цветки бледнеют.

Способ борьбы с галловой нематодой: полив лунок однопроцентным раствором формалина, удаление пораженных частей.

Еще одним неприятным заболеванием петунии является серая гниль. На бутонах и побегах растения при этом образуется пушистый налет, который со временем начинает загнивать.

Эффективнее всего удалять пораженные участки цветка, а также поливать растения однопроцентной бордоской жидкостью (раствор медного купороса в известковом молоке).

Молодыми побегами петунии любит полакомиться и колорадский жук, ухудшая тем самым их цветение. Помимо опрыскивания растения хлорофосом, жуков необходимо удалять вручную.

Источник фото: pxhere.com

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПЕТУНИЯМИ ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Sberbank
Новости
Жителям двух областей Украины запрещено приближаться к границе РФ — ГПСУ
Лоза: "Если "Би-2" хотят поддержать нацистов, то им надо об этом заявить"
Пользователи "Одноклассников" увидят цветение сибирской сакуры
Глава Крыма пообещал провести украинских нацистов в цепях по Мариуполю
Политолог: Россия рано или поздно дойдёт до прямого столкновения с Западом
Группировка российских войск "О" захватила флаг канадских наёмников из Монреаля
Испуганный британский наёмник в плену армии России просится домой
Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ
Экс-депутат Верховной Рады: у США нет ограничений по финансированию Украины
Вирусолог Чумаков: сырая вода и купание в речках повышают риск заражения холерой
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Последние материалы
Политолог: Россия рано или поздно дойдёт до прямого столкновения с Западом
Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной
Группировка российских войск "О" захватила флаг канадских наёмников из Монреаля
Неприхотливая и яркая петуния: как защищать цветы от вредителей
Испуганный британский наёмник в плену армии России просится домой
Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ
Экс-депутат Верховной Рады: у США нет ограничений по финансированию Украины
Вирусолог Чумаков: сырая вода и купание в речках повышают риск заражения холерой
Назойливые звонки могут довести "до белого каления"
Пушилин рассчитывает на скорое разрешение ситуации с "Азовсталью"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников