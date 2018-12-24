Садовая мебель: если приезжаете на сезон, можно обойтись и пластиковой

Для любого дачного участка нужна мебель, вопрос лишь в том, каков этот участок и как он используется.

Сегодня можно приобрести садовую мебель на любой вкус. Материалы представлены в широком ассортименте. Остаётся выяснить, что подойдет именно вам, и как при покупке не потратить лишние деньги.

Основная функция садовой мебели — обеспечивать комфорт для хозяев и гостей

При этом она должна гармонировать с фасадом дома и ландшафтом самого участка. Причем немаловажным фактором является расстановка такой мебели.

Если участок не очень большой, наличие большого количества мебели превратит его в свалку. Достаточно приобрести несколько складных стульев и небольшой стол.

Но если участок большой и ухоженный, можно позволить себе разойтись во всю Ивановскую. Помимо необходимой мебели, есть смысл в этом случае обустроить зону барбекю и расположить дачные качели или подвесить стильный гамак.

Если участок среднего размера, желательно ставить мебель, которую в конце сезона можно занести в дом или хозяйственную постройку.

Если вы приезжаете на дачу только в сезон, смысла покупать дорогую мебель из дерева нет. Можно обойтись недорогой пластиковой. С другой стороны, если дом имеет серьезную отделку, пластиковая мебель будет выглядеть неуместно.

Если дачный дом облицован камнем, мебель должна соответствовать, то есть быть тяжёлой, сделанной из металла или из дерева. Но если фасад здания выполнен из кирпича или сайдинга, вполне уместно использовать пластиковый вариант.

Покупка садовой мебели — дело недешёвое

Поэтому многие умельцы делают ее своими руками. Но нужно учитывать то обстоятельство, что часто садоводы используют дачный участок исключительно для сельскохозяйственных работ. В этом случае можно обойтись обычными табуретками.

Дачная мебель необходима только в том случае, когда участок свободен. То есть эта мебель, по сути, является элементом дизайна. Формула проста: чем более ухоженный и просторный участок и продуманный фасад дома, тем более качественная мебель требуется.

Пластиковая дешевая мебель рядом с "богатым" домом смотрится так же нелепо, как и дорогая мебель на участке с ветхим строением и заброшенным участком.

Источник фото: pxhere.com

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