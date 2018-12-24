Для любого дачного участка нужна мебель, вопрос лишь в том, каков этот участок и как он используется.
Сегодня можно приобрести садовую мебель на любой вкус. Материалы представлены в широком ассортименте. Остаётся выяснить, что подойдет именно вам, и как при покупке не потратить лишние деньги.
При этом она должна гармонировать с фасадом дома и ландшафтом самого участка. Причем немаловажным фактором является расстановка такой мебели.
Но если участок большой и ухоженный, можно позволить себе разойтись во всю Ивановскую. Помимо необходимой мебели, есть смысл в этом случае обустроить зону барбекю и расположить дачные качели или подвесить стильный гамак.
Если вы приезжаете на дачу только в сезон, смысла покупать дорогую мебель из дерева нет. Можно обойтись недорогой пластиковой. С другой стороны, если дом имеет серьезную отделку, пластиковая мебель будет выглядеть неуместно.
Поэтому многие умельцы делают ее своими руками. Но нужно учитывать то обстоятельство, что часто садоводы используют дачный участок исключительно для сельскохозяйственных работ. В этом случае можно обойтись обычными табуретками.
Пластиковая дешевая мебель рядом с "богатым" домом смотрится так же нелепо, как и дорогая мебель на участке с ветхим строением и заброшенным участком.
Источник фото: pxhere.com
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