Клубника: все о ее пользе и лучших сортах

Любовь людей к клубнике, кажется, не пойдет на убыль никогда. Чтобы данная культура радовала нас вкуснейшим урожаем и не подвергалась нападкам различных вредителей и болезней, нужно выбирать проверенные сорта.
Кроме своего вкуса, клубника славится многими полезными свойствами. Состав клубники, вкратце, включает в себя витамины самых различных групп, множество химических макро- и микроэлементов, органические кислоты, пектины, клетчатку и многое другое.
При полном отсутствии холестеринов и жиров клубника
Иными словами, клубника чрезвычайно нужна нам для поддержания нормальной работы организма. Так какие же сорта ароматной ягоды являются источником всех перечисленных свойств?
Его родина — Италия, начинает плодоносить раньше всех прочих ранних разновидностей. Его преимущества — превосходный внешний вид, неприхотливость в содержании и высокая устойчивость к грибковым заболеваниям, в частности к корневой гнили.
Есть и минусы: Клери легко заражается хлорозом.
сорт, выведенный в США, устойчивый к холодам, не подвергающийся лиственным и корневым фитопатологиям. Вкус ягод немного кисловатый, сами плоды
итальянский популярный сорт, характеризуется очень крупными ягодами красивого насыщенного цвета. Может долго храниться, а под укрытием дает отличный ранний урожай.
Эти сорта имеют наиболее сладкий вкус, поскольку созревают в условиях оптимального светового режима.
Шотландский сорт Анаполис отлично транспортируется, имеет прекрасные вкусовые качества. Однако Анаполис легко инфицируется мучнистой росой, поэтому нуждается в регулярных профилактиках.
Сорт Маршал - достаточно стойкий, хорошо переносит самые разные заболевания, морозы, засуху и атаку вредителей. По данным причинам у этого сорта прекрасная урожайность.
Московская Юбилейная клубника. Отличается стойкостью к морозам и болезням. Вкус ягод — нежный, кисло-сладкий. Еще одно преимущество — это очень крупный размер ягод.
сорт, выведенный в США, который характеризуется стойкостью к морозу и высокой урожайностью. Сорт восприимчив к коричневой гнили и пятнистости листьев, но этот недостаток компенсируется наличием ароматных и сладких ягод.
Среди прочих выделяют японский сорт клубники под названием Чамора Туруси. Хотя этот сорт требует регулярного полива и особого ухода, но результаты вполне оправдывают ожидания: урожайность крайне высокая, при том что каждая ягода достигает 90 граммов.
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