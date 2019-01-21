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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Клубника: все о ее пользе и лучших сортах

Садоводство » Цветы

Любовь людей к клубнике, кажется, не пойдет на убыль никогда. Чтобы данная культура радовала нас вкуснейшим урожаем и не подвергалась нападкам различных вредителей и болезней, нужно выбирать проверенные сорта.

Клубника: все о ее пользе и лучших сортах

Немного о пользе, которую клубника дарит нашему организму

Кроме своего вкуса, клубника славится многими полезными свойствами. Состав клубники, вкратце, включает в себя витамины самых различных групп, множество химических макро- и микроэлементов, органические кислоты, пектины, клетчатку и многое другое.

При полном отсутствии холестеринов и жиров клубника

  • улучшает наше зрение,
  • стабилизирует артериальное давление,
  • предупреждает развитие сахарного диабета, раковых заболеваний,
  • улучшает метаболические процессы организма.

Иными словами, клубника чрезвычайно нужна нам для поддержания нормальной работы организма. Так какие же сорта ароматной ягоды являются источником всех перечисленных свойств?

Раннеспелая клубника

Клери

Его родина — Италия, начинает плодоносить раньше всех прочих ранних разновидностей. Его преимущества — превосходный внешний вид, неприхотливость в содержании и высокая устойчивость к грибковым заболеваниям, в частности к корневой гнили.

Есть и минусы: Клери легко заражается хлорозом.

Хоней -

сорт, выведенный в США, устойчивый к холодам, не подвергающийся лиственным и корневым фитопатологиям. Вкус ягод немного кисловатый, сами плоды

  • крупные,
  • темно-красного цвета.

Альба -

итальянский популярный сорт, характеризуется очень крупными ягодами красивого насыщенного цвета. Может долго храниться, а под укрытием дает отличный ранний урожай.

Среднеспелая клубника

Эти сорта имеют наиболее сладкий вкус, поскольку созревают в условиях оптимального светового режима.

Анаполис

Шотландский сорт Анаполис отлично транспортируется, имеет прекрасные вкусовые качества. Однако Анаполис легко инфицируется мучнистой росой, поэтому нуждается в регулярных профилактиках.

Маршал

Сорт Маршал - достаточно стойкий, хорошо переносит самые разные заболевания, морозы, засуху и атаку вредителей. По данным причинам у этого сорта прекрасная урожайность.

Московская Юбилейная

Московская Юбилейная клубника. Отличается стойкостью к морозам и болезням. Вкус ягод — нежный, кисло-сладкий. Еще одно преимущество — это очень крупный размер ягод.

Позднеспелая клубника

Чендлер -

сорт, выведенный в США, который характеризуется стойкостью к морозу и высокой урожайностью. Сорт восприимчив к коричневой гнили и пятнистости листьев, но этот недостаток компенсируется наличием ароматных и сладких ягод.

Чамора Туруси

Среди прочих выделяют японский сорт клубники под названием Чамора Туруси. Хотя этот сорт требует регулярного полива и особого ухода, но результаты вполне оправдывают ожидания: урожайность крайне высокая, при том что каждая ягода достигает 90 граммов.

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Клубника для начинающих. Секреты выращивания
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача сорта ягоды огород диабет растения клубника холестерин садоводство
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