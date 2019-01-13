Как вылечить дерево

Деревья, подвергшиеся ранениям или повреждениям, традиционно принято лечить с помощью физических и химических средств, будь то выскабливание, побелка или бетонирование образовавшихся дыр.

Однако все эти подходы могут сильно усугубить положение и причинить дереву еще больший вред. Существуют эффективные способы, при которых не требуется никакого вмешательства, и их можно использовать для укрепления иммунитета болеющих деревьев.

Почему физические воздействия вредны для деревьев?

Растения, характеризующиеся повышенной жизнестойкостью, такие как

яблоня,

груша

или орех,

в ходе эволюции выработали свой собственный метод лечения поврежденных участков коры. Они вырабатывают между сгнивающей и здоровой тканями особый защитный барьер, который не дает заразе распространяться дальше. Без человеческого вмешательства поврежденные части со временем полностью погибают и отпадают, а растение продолжает существовать дальше без всякого ущерба для себя.

Когда мы пытаемся помочь дереву, используя хирургическую зачистку, то невольно повреждаем этот защитный барьер. Его разрушение приводит к распространению грибковых заболеваний по всему дереву, включая его незараженные участки. Ко всему прочему природа не просто так попустила подобные ситуации, поскольку образующиеся дупла в деревьях служат местом жительства многих зверей, птиц и насекомых.

Как вылечить дерево без физического вмешательства?

Следует понимать, что если дупло дерева достигает критически больших размеров, то даже при возможности спасти дерево, его необходимо полностью вырубать. Большие повреждения могут привести к разрушению ствола, что представляет собой угрозу для человека.

При повреждениях меньшей степени основные методы борьбы с ними заключаются в помощи дереву по выработке защитного барьера. Комплекс действий включает в себя

рыхление почвы вокруг ствола,

борьбу с вредителями,

регулярные подкормки.

Цементировать или бетонировать можно только те раны дерева, которые находятся максимально близко к почве.

Какие ошибки допускаются при лечении и как их исправить?

Многие прибегают к методу отвода лишней влаги из дупла, устанавливая специальные трубки. Практика однако показывает, что подобные водоотводные сооружения быстро засоряются листьями и прочим мусором и перестают выполнять свои функции.

Как уже говорилось, гниль нельзя удалять собственноручно, поскольку это приводит к расширению открытых дупел и снижению прочности дерева, а также к уменьшению его иммунной системы.

Хирургические методы, заключающиеся в пломбировании больших ран, не принесут никакой пользы, если перед этим не поспособствовать удалению гнили из поврежденных участков. В противном случае болезнетворные микроорганизмы продолжат разрушать дерево под защитным слоем.

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