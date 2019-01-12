Багрянник: цветочный шатёр для украшения дачного участка

Багрянник (другое его название — церцис) представляет собой кустарник либо дерево из семейства бобовых. Ареал произрастания багрянника охватывает Северную Америку, Малую Азию, Сирию, некоторые регионы Средиземноморья. Благодаря прекрасному внешнему виду кустарник широко применяется в качестве декоративного растения.

Как выглядит багрянник?

Церцис — растение потрясающей красоты. Его крона формой напоминает шатер, покрывающий слегка искривленный ствол около 12 метров в высоту. Сердцевидные листья располагаются на ветке по закрученной спирали, летом они приобретают салатовый цвет, а осенью меняют его на ярко-желтый.

Цветки багрянника неправильной формы собраны в розовые или фиолетовые соцветия. Кроме своих законных мест, цветки могут расти прямо на стволах. Это отличительная особенность данного растения.

Обычно церцис начинает цвести в середине весны, продолжительность цветения — около месяца. Цветки превращаются в длинные красноватые стручки с гладкими семенами внутри.

Разновидности церциса

Существует около 14 видов багрянника. В ландшафтном дизайне активно применяются следующие:

Канадский багрянник

Исходя из названия этот вид в изобилии встречается в Соединенных Штатах, Канаде, иногда на территории Средней Азии.

Отличается самой высокой морозостойкостью, однако прихотлив к земляному субстрату и его влажности. Побеги канадского багрянника красноватые, ствол — цвета мокрого асфальта. Цветки обычно представлены ярким лиловым цветом.

Среди сортов этого вида широко распространены "руби фолз", "форест панси", "пинк пом помс", "хартс оф голд". Первые два сорта отличаются великолепным пурпурным цветом листьев.

Китайский багрянник

В отличие от канадского собрата этот вид характеризуется меньшим обилием листьев и цветов, что придает ему особую утонченность. Сорт "широбана" имеет белые соцветия, "авондале" — фиолетовые.

Западный багрянник

Растет на юге США, характеризуется ярко-зелеными листьями, краснеющими к осени, и розовыми цветками.

Европейский багрянник

Больше остальных любит теплый климат, поэтому плохо приживается на наших дачных участках.

Выбор места для посадки

Основными условиями нормального роста и развития для церциса является хорошая освещенность либо полутень, отсутствие сильных ветров, плодородная почва, богатая питательными элементами и предусматривающая хороший дренаж.

Уход за багрянником

Как и избыточную влагу, церцис не любит и ее недостаток. По этой причине полив растения надо проводить регулярно, но умеренно. В подкормках багрянник не нуждается, однако ему следует обеспечивать повышенную защиту от вредителей, грибковых заболеваний и морозов.

Источник фото: commons. wikimedia.org

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.