Подкормка свёклы для развития корнеплода и сладости: зола, соль, навоз и калий

Корнеплодная свекла часто встречается на российских огородах. Существует несколько ее разновидностей — столовая, кормовая и сахарная. Каждая из них имеет свои особенности, и подход к их выращиванию тоже должен быть разным. В частности, это касается удобрения этой культуры.

Подкормку свеклы необходимо проводить для:

повышения положительных свойств урожая,

предотвращения заболеваний

и дефицита определенных элементов питания.

Как сделать сладкой сахарную свёклу

Бывают досадные случаи, когда при покупке качественного посевного материала урожай сахарной свеклы вырастает совершенно несладким и жестким. Виной этому может служить недостаток определенных химических элементов.

В качестве подкормки для сахарной свеклы используют древесную золу, а также натриевую селитру. Первая снизит кислотность почвы, что благотворно повлияет на развитие свеклы, вторая же обеспечит сладость свеклы.

Натриевую селитру вносят три раза за сезон.

Подкормку готовят по простой схеме: одну столовую ложку селитры разводят в десяти литрах воды. Ориентировочно такого количества раствора хватит, чтобы обработать от десяти до 12 кустов свеклы.

Если натриевую селитру не удалось раздобыть по каким-либо причинам, то ее спокойно можно заменить на поваренную соль. Единственным условием перед удобрением свеклы солью является подготовка почвы: ее необходимо хорошенько полить, прорыхлить и замульчировать.

Столовая свёкла

Эта разновидность свекольной культуры отличается повышенной требовательностью к почве и содержащимся в ней питательным элементам. Прежде всего столовая свекла нуждается в таких элементах, как

фосфор,

азот

и калий.

Эта троица является лидирующей по необходимости и незаменимости для множества овощных и плодовых культур. И недостаток любого из этих элементов приводит к негативным последствиям.

Свёкла

Для столовой свеклы в начале ее жизнедеятельности больше всего нужен азот. С этой целью культуру подкармливают птичьим пометом либо другими органическими удобрениями.

Существует мнение, что свекла не любит навоз в качестве удобрения. Однако именно он помогает получить хороший урожай на почвах с кислой реакцией среды.

Злоупотреблять органическими удобрениями, однако, не стоит, чтобы избежать чрезмерного накопления нитратов в корнеплодах.

Следующим этапом в почву вносят калий, который содержится в различных минеральных удобрениях, а также золе.

Фосфор же необходим свекле абсолютно во все периоды вегетации.

Кроме того, свекла крайне чувствительна к недостатку молибдена, меди и бора в почве. Из-за этого у нее может загнивать сердечко, а листья начнут покрываться желтыми пятнами.

Подкормки, содержащие указанные элементы, лучше всего проводить внекорневые — так они будут быстрее и лучше усваиваться.

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