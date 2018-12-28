Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Помидоры на подоконнике: выбираем низкорослые и многоплодные сорта

Садоводство » Овощи

Зимой, когда ощущается дефицит витаминов и хочется овощей прямиком с грядки, идеальным решением проблемы становится выращивание помидоров в домашних условиях. Это под силу любому, если следовать ряду несложных рекомендаций.

Помидоры на подоконнике: выбираем низкорослые и многоплодные сорта

Сорта помидоров для домашнего выращивания

Основными критериями, на которые стоит обращать внимание во время выбора сорта, являются:

  • низкорослость,
  • некрупные габариты
  • и многоплодность.

Все эти требования встречаются у определенных сортов, каждый из которых имеет свои особенности. О них и пойдет дальше речь.

Жемчужина желтая - это раннеспелый желтоплодный гибрид. Его преимуществами является невосприимчивость к болезням, а также — температурным перепадам и дефициту солнца. Красная жемчужина отличается от желтой фактически лишь цветом.

Бэлкони Уеллоу - среднеспелый сорт, также относится к гибридам. Плоды ярко-желтой окраски по размерам близки к черри. Сорт хорош своей высокой урожайностью.

Бонсай отличается высокой скоростью созревания плодов и урожайностью. Высота растения достигает полуметра, а его внешний вид способствует тому, что данный сорт иногда выращивают в качестве эстетического дополнения к декору квартиры.

Высевание помидорных семян

Лучшим периодом для высадки семян считается конец зимы и начало весны. Перед посевом семенной материал необходимо подготовить: его замачивают в растворе марганцовки для обеззараживания, а после — в стимуляторе роста примерно в течение десяти часов.

Затем необходимо дождаться, когда семена пустят корни. Для этого их помещают на влажную марлю и оставляют на два дня. Лишь после этого семена переносят в емкости с почвой.

Требований к почве у томатов немного. Лучшим выбором грунта будет смесь из торфа, дерновой земли и перегноя, ингредиенты которой берутся в равном количестве, или же можно воспользоваться готовым субстратом из магазина.

Посевной материал высаживают на глубину в один сантиметр, оставляя расстояние между растениями в три сантиметра.

Уход за помидорами в период роста рассады

Рассаде необходимо подобрать такое место для развития, чтобы оно хорошо прогревалось и не было ветреным. Сверху семена укрывают пленкой, а после появления первых ростков размещают горшки на подоконнике.

Томатам крайне важны температурный режим и освещение. Ночью температура должна быть около 17 градусов Цельсия, а днем — до 25 градусов Цельсия.

Чтобы увеличить световой день, можно воспользоваться люминесцентной лампой, размещенной на расстоянии 25 сантиметров от листьев растений.

Во время развития рассады подкормку проводят в три этапа.

Первый — применение раствора одной чайной ложки мочевины в трех литрах воды.

Второй (основной) — использования органического комплексного удобрения.

Во время третьего этапа полив совмещают с подкормкой, разбавляя одну столовую ложку нитрофоски в трех литрах воды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Комнатные томаты. Выращивание на подоконнике. Подробно
Куратор: Андрей Туманов
Новости
Коков: террористы могут получить доступ к вирусам в секретных лабораториях США
Офиса президента Украины причастен к грабежу гумпомощи в Запорожье
Смольный продолжил тренд и предложил новый глупый закон
Рогов: демилитаризация Запорожской АЭС приведёт к её захвату Киевом
Пушилин: армия Украины пытается вернуть контроль над селом Кодема
Замсекретаря Совбеза Коков: обстрелы ЗАЭС Украиной — это ядерный терроризм
В ЕК пообещали предупредить РФ о приостановке визового соглашения за два дня
Митрахович: безопасно остановить ЗАЭС сейчас не получится
Forbes предрёк Европе опустошение после действий "Газпрома"
Александр Ключко выступит в Московской консерватории
Популярное
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей

Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.

Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Силовые структуры
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Сергей Лебедев Беспредел на российских дорогах: будет ли свет в конце туннеля Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Силовые структуры
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Последние материалы
Офиса президента Украины причастен к грабежу гумпомощи в Запорожье
Смольный продолжил тренд и предложил новый глупый закон
Рогов: демилитаризация Запорожской АЭС приведёт к её захвату Киевом
Пушилин: армия Украины пытается вернуть контроль над селом Кодема
Замсекретаря Совбеза Коков: обстрелы ЗАЭС Украиной — это ядерный терроризм
В ЕК пообещали предупредить РФ о приостановке визового соглашения за два дня
Митрахович: безопасно остановить ЗАЭС сейчас не получится
Forbes предрёк Европе опустошение после действий "Газпрома"
Александр Ключко выступит в Московской консерватории
Ходарёнок об атаках ВСУ: "киевская Алиса" затянула экспертов США в Зазеркалье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников