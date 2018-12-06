Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Декоративный фонтан на участке: дешёвый вариант из полистоуна

Садоводство » Ландшафт

Вы счастливый обладатель садового участка, но не знаете, что с этим добром делать? Мы вам подскажем, как можно украсить участок, добавив такой элемент декора, как фонтан. Садовые фонтаны призваны не только "радовать гостей и соседей", дело в том, что смотреть на текущую воду полезно для нервной системы — это успокаивает. Так что можно воспринимать наличие фонтана и как способ укрепить здоровье: чем вам не медитативная практика на свежем воздухе?

Декоративный фонтан на участке: дешёвый вариант из полистоуна

Декоративные фонтаны создают особый микроклимат на участке

Они умиротворяют, дарят чувство гармонии и красоты. При этом конструкцию небольших размеров вполне можно соорудить и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Ну а если вы настроены серьезно и хотите соорудить настоящее произведение искусства, специалисты по садовому ландшафту помогут вам с подбором дизайна и формы.

Садовый фонтан бывает двух типов:

  • с электрическим питанием
  • и фонтан Герона.

Последний функционирует без каких-либо источников энергии, вода льется в нем сама по себе, благодаря сообщающимся между собой сосудам.

Однако такой фонтан имеет недостаток: жидкость в какой-то момент неравномерно разливается по чашам. Чтобы фонтан не прекратил свою работу, воду придется вручную переливать.

Электрические работают от сети, они популярны, но все же могут ударить по кошельку, поскольку счета за электричество резко возрастут.

Также фонтаны могут быть:

  • стационарными (отдельно стоящая скульптурная композиция)
  • и погружными (конструкция помещается в уже готовый водоем).

Последний вариант прост в установке, если на территории приусадебного участка уже есть прудик, да и обойдется он недорого.

Для небольших участков самым оптимальным выбором станет маленький фонтанчик. Дизайн выбирайте на свой вкус:

  • либо скульптура,
  • либо чаши, в которые стекает вода,
  • еще один вариант — просто емкости с небольшой струей воды.

В последнее время в моду вошли фонтаны в виде сложенной кучки камней, из которых пробивается ручеек.

Фонтан как зона отдыха

Если размеры участка позволяют, можно создать монументальную конструкцию, которая станет не только украшением сада, но и превратится в зону отдыха. Например, к этому фонтану можно свести все дорожки на участке. Также территорию вокруг фонтана можно украсить с помощью красивых растений или цветов. Дополнить зону отдыха можно беседкой.

Фонтан в саду
Фонтан в саду

Стоит определиться и с материалом. Декоративные фонтаны из камня — удачное решение, если вы делаете упор на прочность и долговечность. Японцы были мастерами в создании зон отдыха, где присутствует текущая вода и сад камней.

Не менее прочные фонтаны из бетона. Причем из этого материала можно создать любые формы: от классики до минимализма. Однако сооружения из бетона обойдутся дорого.

Более дешевый вариант — установить фонтан из полистоуна. Да, это искусственный камень, но фонтаны из этого материала тоже отличаются прочностью. Они легкие, и при этом дешевые. Внешне даже и не скажешь, что конструкция не из натурального камня, так что ваша репутация не пострадает, а деньги удастся сэкономить.

Источник фото: pxhere. com

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как Сделать Фонтан Своими Руками? Устройство пруда. Устройство фонтана
Куратор: Андрей Туманов
Новости
Если Россия объявит Украине войну, ВС РФ будет воевать совсем другими темпами
Депутат Госдумы Александр Толмачёв подвëл итоги весенней сессии
Украинская разведка пытается раскрыть планы ВС РФ
ВСУ поспешно выводят из Северска боеспособные подразделения, оставляя новичков
Нарышкин: мечтающая захватить Украину Польша нервничает из-за разоблачения
Ищенко: СВО является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против РФ
Первая в России операция по удалению метастаз была проведена в Москве
Politico: большинство граждан США не поддерживает переизбрание Байдена и Трампа
Баранец: "остудить мозги" НАТО без "Сарматов" можно тактическим ядерным оружием
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Популярное
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Мир. Новости мира
Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Силовые структуры
Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ — ужасает Киев
Силовые структуры
Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ — ужасает Киев
Последние материалы
Нарышкин: мечтающая захватить Украину Польша нервничает из-за разоблачения
Эксперт Дандыкин: спутники, наводящие "Хаймарсы", будут уничтожены
Ищенко: СВО является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против РФ
Декоративный фонтан на участке: дешёвый вариант из полистоуна
Как бюрократия Смольного "ставит крест" на развитии Петербурга
Первая в России операция по удалению метастаз была проведена в Москве
Politico: большинство граждан США не поддерживает переизбрание Байдена и Трампа
Баранец: "остудить мозги" НАТО без "Сарматов" можно тактическим ядерным оружием
Флоксам в саду необходимы регулярная прополка и четыре этапа подкормки
Сад мечты: канадская ирга, ива, шалфей и папоротник для украшения дачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников