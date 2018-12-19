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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Клематис, плющ, ипомея и другие вьющиеся растения как оригинальные украшения сада

Садоводство » Цветы

Лианы активно используются на дачных участках в качестве оригинальных элементов дизайна. Выбор однолетних и многолетних лиан и вьющихся растений огромен, нужно лишь соблюдать необходимые условия для их успешного роста, а также учитывать особенности размножения.

Клематис, плющ, ипомея и другие вьющиеся растения как оригинальные украшения сада

Однолетники и многолетники — плюсы и минусы

Привилегия однолетних лиан заключаются в быстром росте и продолжительном цветении. К середине лета однолетники уже будут служить прекрасным украшением сада, однако — насколько быстро они развиваются, настолько же скоротечно после угасают.

Краткий срок жизни является их существенным минусом, в то время как многолетники не нуждаются в ежегодном выращивании с нуля. Период их цветения короче, но продолжительность существования — неоспоримо выше.

Хотя недостаток однолетников можно обернуть в их же пользу: каждый год растения можно менять в соответствии с новым замыслом и создавать разнообразные композиции.

Вьющиеся растения с продолжительностью жизни в один год

Ипомея — однолетник с максимальной скоростью роста. Представляет собой растение с крупными цветами, напоминающими по форме граммофон, голубых, розоватых и пурпурных расцветок.

Ипомея идеально подходит для создания живой изгороди, а также в качестве украшения забора или беседки. Меньше чем за два месяца своей жизни это растение обзаводится лианами длиной более метра.

Кобея. Растение характеризуется длительным цветением и наличием красивых цветков кремового или розового оттенков. Однако данная лиана имеет длительный период вегетации, поэтому рассаду рекомендуется выращивать заранее.

Горошек душистый — растение с притягивающим сладковатым запахом и целым наборов цветочных оттенков: от бело-кремового до коричнево-золотого. Бутоны растут гроздьями и распускаются уже к концу мая. Продолжительность цветения — буквально до наступления мороза.

Декоративные лианы-многолетники

Многолетники обладают крепкими одеревеневшими побегами, поэтому им нужна крепкая опора и подвязывание особо тяжелых ветвей. Кроме декоративных цветущих видов выделяют также плодовые культуры.

Клематис — растение с длинными лианами (до трех метров в высоту) и чудесным запахом миндаля. Отлично подойдут для украшения изгороди. Цветы отличаются разнообразием оттенков — от белых до фиолетовых.

Клематис
Клематис

Плетистая роза — вьющееся растение, полюбившееся садоводам, которое часто высаживают вдоль заборов или домов. Молодые побеги нуждаются в фиксации. Нежные бутоны украшают сад на протяжении всего лета, вплоть до первых заморозков.

Плющ — еще одна распространенная лиана, используемая в качестве украшения веранд и балконов. Это растение не нуждается в опоре, поскольку имеет уникальную способность оплетать любую вертикальную поверхность за счет имеющихся по всей длине побегов корней.

Плющу не требуется особый уход, однако его рост следует ограничивать, чтобы не допустить чрезмерного разрастания.

Источник фото: pxhere.com

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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