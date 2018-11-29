В момент наступления холодов необходимо хорошо позаботиться о выращиваемых культурах, чтобы обеспечить богатый и качественный урожай в следующем году. Виноград тоже не исключение, в комплекс по его защите входит ряд последовательных действий:
Виноград — довольно хрупкое и нежное растение, подверженное таким фитопатологиям как:
Для предотвращения их развития листьям винограда нужны лекарственные препараты, содержащие в себе медь.
Чтобы лоза лучше вызрела, ее подкармливают удобрениями с содержанием фосфора и калия. Ими могут стать суперфосфат и калимагнезия. Из данных препаратов готовят раствор, которым затем опрыскивают листья растений, а также совершают полив под корень через каждые две-три недели.
Обычно обрезку кустов винограда проводят либо осенью, либо весной. В первую очередь необходимо спланировать то, как и в каких направлениях будут расти побеги в предстоящем году. Для удобства можно изобразить условную схему, включив в нее плодовые побеги и будущие гроздья.
Прежде всего стоит удалять те побеги, которые повреждены, засохли либо перестали плодоносить. Оставлять следует лишь сильные лозы, равномерно распределяя нагрузку на их опору (беседку или шпалеру).
Важным моментом является и сорт, с которым предстоит иметь дело. В зависимости от этого можно понять, на какую длину можно резать побег, чтобы не задеть плодоносящие почки. Если же информации о сорте нет, лучше всего производить обрезку на семь почек.
Самый простой, но очень затратный по силам способ — укрыть виноград с помощью земли. Делается это следующим образом: вокруг растения выкапывают ров, туда помещают лозу и засыпают сверху землей слоем в 25 сантиметров. Трудновыполним этот метод в тех регионах, где почва имеет тяжелый глинистый состав.
Более современный и эффективный метод — это укрытие лозы пленкой либо пенопластом, которые будут предотвращать попадание влаги на виноград. С боков культуру можно присыпать землей.
Источник фото: pxhere.com
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