Пионы не требуют постоянного и тщательного ухода. Однако эти растения подвержены многим заболеваниям, необходимы специальные профилактические меры по предотвращению их развития.
Культура неприхотлива в вопросе выбора почвы, а пересадка требуется ей только спустя 20 лет жизни. Основными патологиями пионов являются грибковые и вирусные заболевания, лечение которых отягощено сопутствующими инфекциями.
Если к субстрату пионы нетребовательны, то режим полива очень важен для этих цветов. Недостаток влаги способствует развитию грибковых болезней, а кроме этого такому явлению, как закручивание листьев.
Закручивание листьев, помимо недостатка влаги, может быть обусловлено и другими причинами:
Чаще всего пионы подвергаются воздействию разнообразных грибковых заболеваний. Если поражение значительное, растение необходимо выкопать и уничтожить, дабы предотвратить заражение соседних культур.
Одним из самых распространенных грибковых заболеваний является серая гниль. Признаком поражения служит увядание молодых пионов, коричневые пятна и налет на стеблях и листьях.
Если не предпринять каких-либо действий, растение со временем начнет покрываться плесенью. Пораженные участки необходимо срезать и спалить, а пионы опрыскать полуторапроцентной бордоской жидкостью и полить суспензией Тирама (0,5 процента).
Это еще одна фитопатология. Проявляется она в виде желтых вкраплений с фиолетовым оттенком на листьях. Эти грибки обладают высокой устойчивостью к морозам, поэтому к весне, без предпринятых мер, растение может погибнуть.
В качестве профилактики можно воспользоваться мыльным раствором или нашатырным спиртом (три столовые ложки на десять литров жидкости).
Септориоз проявляется в виде золотистых пятен со светлым центром и темной окантовкой. Результатом может послужить засыхание листьев. Для профилактики септориоза применяются фунгициды.
Пионы также подвержены различным корневым гнилям, которые тоже вызваны грибками. Основные признаки: увядание стеблей растения, возникновение слизи на корнях, неприятный запах.
Чтобы предотвратить развитие корневой гнили используют подкормки препаратами, содержащими калий и фосфор.
Обычно пионы подвержены различным вирусам с конца мая. Признаки распространения инфекции у растения:
Основные заболевания: вирусная погремковость табака, кольцевая пятнистость, вирусы табачной мозаики.
В качестве профилактики используют раствор Фитоспорина. Если растение подверглось инфицированию, его, к сожалению, уже не спасти. Пораженные пионы удаляются и сжигаются.
Источник фото: pxhere.com
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