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Вирусные и грибковые заболевания пионов: виды и профилактические меры

Садоводство » Цветы

Пионы не требуют постоянного и тщательного ухода. Однако эти растения подвержены многим заболеваниям, необходимы специальные профилактические меры по предотвращению их развития.

Вирусные и грибковые заболевания пионов: виды и профилактические меры

Особенности пионов

Культура неприхотлива в вопросе выбора почвы, а пересадка требуется ей только спустя 20 лет жизни. Основными патологиями пионов являются грибковые и вирусные заболевания, лечение которых отягощено сопутствующими инфекциями.

Если к субстрату пионы нетребовательны, то режим полива очень важен для этих цветов. Недостаток влаги способствует развитию грибковых болезней, а кроме этого такому явлению, как закручивание листьев.

Закручивание листьев, помимо недостатка влаги, может быть обусловлено и другими причинами:

  • дефицитом солнца;
  • недостатком химического элемента калия в почве;
  • поражением корневой системы вредителями;
  • воздействием членистоногих;
  • различными болезнями.

Грибковые недуги пионов

Чаще всего пионы подвергаются воздействию разнообразных грибковых заболеваний. Если поражение значительное, растение необходимо выкопать и уничтожить, дабы предотвратить заражение соседних культур.

Серая гниль

Одним из самых распространенных грибковых заболеваний является серая гниль. Признаком поражения служит увядание молодых пионов, коричневые пятна и налет на стеблях и листьях.

Если не предпринять каких-либо действий, растение со временем начнет покрываться плесенью. Пораженные участки необходимо срезать и спалить, а пионы опрыскать полуторапроцентной бордоской жидкостью и полить суспензией Тирама (0,5 процента).

Ржавчина

Это еще одна фитопатология. Проявляется она в виде желтых вкраплений с фиолетовым оттенком на листьях. Эти грибки обладают высокой устойчивостью к морозам, поэтому к весне, без предпринятых мер, растение может погибнуть.

В качестве профилактики можно воспользоваться мыльным раствором или нашатырным спиртом (три столовые ложки на десять литров жидкости).

Септориоз

Септориоз проявляется в виде золотистых пятен со светлым центром и темной окантовкой. Результатом может послужить засыхание листьев. Для профилактики септориоза применяются фунгициды.

Пионы также подвержены различным корневым гнилям, которые тоже вызваны грибками. Основные признаки: увядание стеблей растения, возникновение слизи на корнях, неприятный запах.

Чтобы предотвратить развитие корневой гнили используют подкормки препаратами, содержащими калий и фосфор.

Вирусные болезни пионов

Обычно пионы подвержены различным вирусам с конца мая. Признаки распространения инфекции у растения:

  • образование полуколец и колец между прожилками листьев,
  • полосы разных оттенков.

Основные заболевания: вирусная погремковость табака, кольцевая пятнистость, вирусы табачной мозаики.

В качестве профилактики используют раствор Фитоспорина. Если растение подверглось инфицированию, его, к сожалению, уже не спасти. Пораженные пионы удаляются и сжигаются.

Источник фото: pxhere.com

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