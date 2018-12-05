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Автор Юлия Бровко

Цветы, вредные для здоровья: молочай, монстера, олеандр, фатсия и другие из ядовитых семейств

Садоводство » Цветы

Единение с природой — естественное стремление человека. Кто-то — счастливый обладатель дачного участка, а кто-то создает в своей квартире вечнозеленый сад, или вам просто подарили новое декоративное растение. Оно невероятно красивое, с приятно пахнущими цветами, но знаете ли вы, что несет в себе этот аромат, безопасно ли растение для домочадцев?

Цветы, вредные для здоровья: молочай, монстера, олеандр, фатсия и другие из ядовитых семейств

С особым вниманием надо отнестись к появлению в доме нового цветка, если это может навредить малышам или домашним питомцам. Некоторые виды растений могут влиять на здоровье, так как содержат ядовитый сок или отдают в воздух вещества, вызывающие аллергию, поэтому их не советуют держать в помещении.

В частности, это может негативно повлиять на здоровье детей дошкольного возраста и домашних питомцев. Многие замечали, что если в плохо проветриваемой комнате стоит много благоухающих букетов (например, лилий, нарциссов), то через некоторое время начинает болеть голова.

Неблагоприятного воздействие можно избежать, если правильно определить место для цветов.

Рассматривая токсичные растения по семействам, можно выделить основные пять групп:

  • Семейство молочайных. Ядовитые растения, сок которых вызывает ожоги и аллергические реакции (например, молочай, кротон);
  • Семейство ароидных. У этих растений опасность представляет сок, который вызывает токсическое отравление организма (сингониум, аглаонема, алоказия, спатифиллум, диффенбахия, монстера, филодендрон, антуриум);
  • Семейство кутровых (олеандр, мадагаскарская пальма, адениум тучный). Представители привлекательны благодаря ярким, пестрым расцветкам, но несут наибольший риск для жизни из всех растений. При обработке таких растений настоятельно рекомендуется работать в перчатках;
  • Семейство пасленовых (белладонна, паслен сладко-горький, белена). Для людей и животных в этих растениях опасны ягоды, вызывающие тошноту, расстройство пищеварения и рвоту;
  • Семейство аралиевых (шефлера, плющ, фатсия) — обладатели ядовитого сока, образующегося при надломе любой части этих растений. Кроме этого, на некоторых видах формируются ягоды — также опасные для жизни.

Итак, при работе с опасными комнатными растениями важно использовать средства защиты для глаз, рук и лица. Все манипуляции необходимо проводить осторожно и внимательно.

Если же сок растения попал на кожу, хорошо промойте этот участок мыльной водой. При попадании брызг в глаза, необходимо промывать их не менее десяти минут под проточной водой, А если произошло попадание в пищевод — нужно срочно вызвать рвоту и выпить активированный уголь.

И запомните, что при этом нельзя пить молоко, так как некоторые токсины — жирорастворимые. При остром отравлении нужно вызвать скорую помощь.

Вокруг темы об опасных для здоровья и жизни растениях существует много разногласий. К тому же многие цветоводы ссылаются на разные приметы, которые могут запутать любого садовода.

Но если в вашем доме есть маленькие дети, которым не объяснишь, что трогать растение смертельно опасно, лучше убрать его повыше или навсегда с ним расстаться. Выращивайте растения без риска для близких людей. Дабы не случилось ничего непоправимого.

Источник фото: ru. wikipedia. org

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Самые опасные комнатные растения (15 ядовитых цветов)
Куратор: Андрей Туманов
Темы здоровье
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