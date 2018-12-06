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Барбарис на дачном участке: виды, посадка, размножение и уход за растением

Садоводство » Деревья и кустарники

Практика показывает, что барбарис — не самое часто встречающееся растение на дачных участках. Однако он вполне того заслуживает, ведь обладает множеством полезных и удивительных качеств.

Барбарис на дачном участке: виды, посадка, размножение и уход за растением

Виды барбариса

Барбарисом называют кустарник или дерево из одноименного семейства барбарисовых. Растение отличается невероятным разнообразием расцветок листвы: от зеленого до пурпурного. Разновидностей барбариса не сосчитать, поэтому мы остановимся лишь на самых распространенных.

Барбарис обыкновенный

Наиболее широко известный подвид, в основном благодаря своим ярко-красным съедобным плодам. Из ягод барбариса делают конфитюр, варенья, джемы, всем известные конфеты, иногда даже используют в качестве специй.

Кроме кулинарии, барбарис применяется в промышленно-химической отрасли производства (из его коры готовится желтая краска) и в медицинской области — любая часть барбариса, будь то кора, листья, корни или плоды, идет на изготовление лекарственных препаратов.

Барбарис Тунберга

Пожалуй, наиболее красивый представитель этого вида. Используется в ландшафтном дизайне. Преимуществами этой разновидности являются высокая устойчивость к болезням, декоративность и разнообразие сортов.

К сожалению, ягоды этого вида барбариса непригодны для употребления в пищу.

Барбарис Тунберга насчитывает около 50 сортов, самые популярные из них:

  • барбарис подвида Aurea с ярко-золотистыми или лимонными листьями, в высоту достигает примерно одного метра;
  • Green Carpet (переводится как "Зеленый ковер"). Зеленый куст до полутора метров в ширину с пурпурными ягодами;
  • Rose Glow —  невероятный по красоте подвид, имеет темно-розовую расцветку листьев, цветы лимонного цвета и пурпурные несъедобные ягоды. Идеальное украшение для любого участка!

Способы размножения

Насколько велико разнообразие сортов барбарисов, настолько же богат выбор в способах размножения этого растения. Это может быть размножение семенами, отводками, черенками или делением.

Деление куста — это самый быстрый способ, не требующий особых усилий. Небольшой по размерам куст барбариса выкапывают, разрезают корневую систему на две части и рассаживают в снабженную минеральными удобрениями почву на глубину 50-60 сантиметров.

Посадка барбариса и уход за растением

Лучше всего барбарис приживается на новом месте, если сажать его весной после схода снега. Для посадки подойдет освещенный и защищенный от ветра участок.

Барбарис в целом считается неприхотливым растением, присмотр за которым может понадобиться только в первое время после его посадки. Растение предпочитает засуху избытку воды, поэтому полив нужен умеренный.

Удобрения барбарису также практически не нужны, разве что раз в 2-3 года. С этой целью используют минеральные комплексные препараты.

Источник фото: commons. wikimedia.org

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Самые интересные сорта барбарисов. Топ 10 барбарис Тунберга
Куратор: Андрей Туманов
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