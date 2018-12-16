Садовые гортензии: выбор сортов, посадка, уход

Гортензии притягивают взгляд своими легкими, воздушными формами и нежными шаровидными соцветиями самых разных оттенков. Относятся они к семейству гортензиевых, чаще всего представлены кустарниками или деревьями небольших размеров. Цветущие гортензии будут прекрасным украшением любого дачного участка.

Виды гортензии

Крупнолистный сорт

"Радость камня"

имеет ярко-розовые цветы, достигает в высоту 1,5 метра. Цветение продолжается

июль,

август,

а иногда и

сентябрь

месяцы.

Зонтичная гортензия,

получившая свое название из-за соцветий в виде зонтика, имеет хорошую устойчивость к морозам, некоторые садоводы не укрывают ее на зиму. Цветки чаще всего белые, с пепельным оттенком. Часто используется в качестве живой изгороди.

Метельчатая гортензия —

еще один прекрасный вид гортензии. Широко применяется в ландшафтном дизайне благодаря своим необычным пышным соцветиям, похожим на метелку. Неоспоримым преимуществом является насыщенный аромат этого растения. Сорт отличается низкорослостью и чувствительностью к заморозкам, поэтому на зиму его стараются всячески утеплять.

Розовая гортензия

отличается большими цветками, которые образуют плотные пышные соцветия. Кустарник нуждается в утеплении на зиму. Например, можно окучивать корни торфом, а сверху прикрывать растение лапником.

Гортензия древовидная

достигает в высоту до трех метров. Весной растение обильно цветет.

Примечательно, что цвет гортензии можно менять по своему усмотрению. Для этого существуют специальные красители, продающиеся в отделах с удобрениями. Для синего оттенка при поливе используют

кристаллы алюминия,

железа

или сульфат алюминия

(одна столовая ложка на пять литров воды). Для розовой окраски применяют раствор перманганата калия.

Выбор места для посадки гортензии

Лучшим временем для посадки гортензий считается конец мая или начало сентября. Растению требуется рыхлая почва с высоким содержанием гумуса и кислой реакцией среды, много солнечного света и свободного пространства. Почва для гортензии должна иметь хорошую водопроницаемость и водоудерживающую способность, поскольку гортензия влаголюбива.

Уход за гортензией

Основными мероприятиями по уходу являются мульчирование (для этого хорошо подойдет хвоя) и регулярный полив.

К подбору удобрений для растений стоит относиться осторожно, поскольку, например, зола может уменьшить кислотность почв, что нежелательно для гортензии. Вместо нее можно использовать торф с песком или грунт из хвойного леса.

Опавшие с кустарника листья можно не убирать и оставлять в качестве дополнительной органической подкормки.

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