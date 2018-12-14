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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Подсолнух на дачном участке: красиво и вкусно

Садоводство » Цветы

Подсолнух — уникальное растение. Его сажают на участках и в качестве декоративного элемента, и для получения урожая подсолнечных семечек. Вырастить подсолнух совсем несложно, если соблюдать ряд рекомендаций по уходу за культурой.

Подсолнух на дачном участке: красиво и вкусно

Выбор участка для выращивания подсолнуха

Хороший рост обеспечен подсолнуху практически на любом типе почве, однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо позаботиться о том, чтобы субстрат для выращивания подсолнуха имел

  • слабокислую реакцию среды,
  • хорошую оструктуренность
  • и водно-физические свойства.

Для этого подойдут суглинистые почвы, например,

  • чернозем,
  • каштановые почвы.

Следует избегать рыхлых песчаных субстратов, а также сильно заболоченных местностей.

Важно соблюдать правильную последовательность выращивания культур. Так, подсолнух обычно не сеют после томатов или сахарной свеклы, поскольку данные участки будут обогащены азотом, который не полезен для культуры.

Лучше подойдут поля, засеянные

  • озимыми зерновыми,
  • капустой
  • и кукурузой.

После же подсолнечника земле необходимо дать восстановить запас питательных элементов, так как практически ни одна овощная культура не сможет вырасти на ней. Помочь в восстановлении могут бобовые культуры или же яровые зерновые.

Процедуры по приготовлению семян подсолнечника к посадке

Лучше всего приобрести семена в специализированных магазинах, а затем тщательно отфильтровывать все "пустые". Для этого материал для посева опускают в солевой раствор на 10 минут, а затем используют лишь те семена, которые оказались на дне.

Кроме того, семена подсолнечника следует протравливать перед высаживанием. Это необходимо сделать, чтобы уберечь их от вредителей. Средства, подходящие для описанной процедуры, —

  • Престиж,
  • Агровиталь,
  • Командор.

При желании можно также самостоятельно приготовить препарат для протравки семян, используя народный рецепт:

100 граммов чеснока перекручивают вместе с луковой шелухой, заливают полученную смесь двумя литрами кипятка на ночь, процеживают, а затем опускают в раствор семена примерно на полдня.

Посадка семян подсолнечника

Посадку осуществляют в теплое время года, когда почва успела достаточно прогреться — например, в мае. На приготовленном участке делают лунки около 8 сантиметров глубиной, оставляя между ними достаточно расстояния для будущих соцветий подсолнуха. В каждую лунку, предварительно увлажненную, опускают по 2-3 семени и сверху засыпают их землей.

Уход за подсолнечником

До появления первых всходов участок с сеянцами необходимо регулярно и обильно поливать, а также пропалывать, удаляя с него сорняки.

Спустя 10 дней обычно появляются первые ростки. В это время подсолнуху требуется подкормка из смеси азофоски и мочевины (40 граммов и 20 граммов соответственно), растворенной в 10 литрах воды.

Когда начинают формироваться непосредственно семенные коробочки, в почву вносят калийные удобрения. Как говорилось выше, подсолнухи не любят азот, поэтому от азотных удобрений, естественно, следует отказаться.

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Как вырастить подсолнухи / Sunflowers
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача подсолнух садоводство цветоводство
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