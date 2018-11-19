Свежая морковь зимой: в погребе лучше хранятся сорта позднего созревания

Морковь — один из видов овощей, который очень непросто сохранить до весны, так как его тонкая кожица неспособна противостоять бактериям и грибкам. Следовательно, необходимо всерьез позаботиться об условиях его хранения, если вы хотите как можно дольше иметь этот сладкий и полезный овощ на своем столе.

Лучшее место для хранения морковки — это, конечно же, погреб, температура в котором должна постоянно находиться на уровне строго от 0 до двух градусов Цельсия при влажности воздуха до 97 процентов.

При температуре выше двух градусов Цельсия срок хранения овощей может снизиться вдвое. Колебания температуры очень нежелательны.

Отбор овощей и подготовка к хранению

Лучше всего хранятся сорта позднего созревания. Обязательно выбирайте овощи без повреждений: ведь именно через последние в овощи попадают болезнетворные бактерии и грибки.

Помните, что крупные плоды хранятся лучше мелких. Перед закладкой в погреб следует обрезать с морковки ботву, но не до конца, а оставив пару миллиметров. Для этого используйте остроконечный нож. Не рекомендуется обрывать ботву, чтобы не повредить плоды.

Подготовить к зимовке нужно не только овощи, но и сам погреб. Перед тем как оставить овощи на хранение, примерно за месяц, следует провести дезинфекцию погреба, покрыв стены известью. Затем побелить погреб. И заключительный шаг — хорошо проветрить.

Способы хранения моркови в погребе

В качестве емкостей для хранения овощей чаще всего служат деревянные или пластиковые ящики с наполнителем или без. При этом предпочтение отдается пластиковым ящикам, так как они практически не гниют и не плесневеют и более долговечны в отличие от деревянных.

Можно также использовать эмалированные кастрюли, в которые вертикально укладывается предварительно вымытая и высушенная морковь. Затем ее накрывают бумажным полотенцем, плотно закрывают крышкой и ставят в погреб.

Можно выкладывать овощи непосредственно на полки погреба, чередуя слой овощей со слоем наполнителя.

Какой же наполнитель выбрать? Подробнее рассмотрим самые популярные.

Наполнители

Песок

Песок стоит на первом месте по популярности среди наполнителей для хранения овощей.

Выбирайте глинистый песок: он не дает влаге испаряться из моркови и поддерживает температуру на постоянном уровне. Лучше брать влажный песок (на ведро песка литр воды).

Хранение моркови в погребе

Морковь выкладывайте в ящики послойно, чередуя слой песка со слоем моркови. Используя сухой песок, можно разложить овощи на полках погреба следующим образом: Первый слой песка. Второй — моркови, уложенный горизонтально. Третий — песка. Четвертый — снова уложенной вертикально моркови и т. д., до 1 метра в высоту. Время от времени сухой песок необходимо увлажнять при помощи пульверизатора.

Опилки

Многие огородники выбирают именно этот материал, и предпочтение отдают опилкам хвойных деревьев. Опилки богаты фитонцидами, которые защищают морковь от бактерий и не позволяют ей прорастать. Схема хранения такая же, как и в варианте с песком.

Мох

Мох способен действовать как консервант и надолго защищать овощи от увядания за счет того, что поддерживает оптимальный уровень углекислого газа.

Чтобы подготовить морковь для хранения во мхе, ее нужно вымыть и высушить, а затем оставить в прохладном месте на 24 часа. Мох перед использованием также необходимо просушить, а затем послойно разложить в выбранной емкости.

Шелуха лука или чеснока

Не выбрасывайте луковую и чесночную шелуху — она пригодится вам для хранения моркови. Шелуха богата эфирными маслами, которые защищают овощи от порчи. Для хранения моркови с использованием шелухи подойдут как ящики, так и мешки.

За состоянием моркови в погребе нужно постоянно следить: удалять те плоды, которые начинают портиться; срезать ботву, если она продолжает расти (ботва вытягивает из плода влагу); утеплять емкости войлоком, если овощи подмерзают.

При должном хранении и уходе овощи могут оставаться свежими до следующего урожая.

Источник фото: pxhere. com

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