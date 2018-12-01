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Автор Анна Стрельцова

Бамбуковая пальма, папоротник, спатифиллум и орхидея очищают воздух в доме

Садоводство » Комнатные цветы

С наступлением холодов в помещениях закрывают окна, чтобы не запускать холодный воздух. Людям остается дышать тем, что остается внутри. Конечно, полезно проветривать, но часто проводить данную процедуру не стоит — не будет чувствоваться разницы между помещением и уличной температурой.

 

Рекомендуется открывать окно, когда становится слишком душно или жарко. В остальных случаях приходится довольствоваться воздухом, наполняющим комнату или кабинет. Поэтому стоит следить за его качеством.

В данной ситуации могут помочь специальные освежители или увлажнители воздуха, в том случае, если он чрезмерно сухой из-за батарей.

Еще способ — завести растения, помогающие очищать воздух. За ними нужен тщательный уход, но зато воздух будет должного качества и не окажет негативного влияния на организм человека.

Бамбуковая пальма

Отлично справляется с бензолом, содержащемся в средствах для мытья посуды или полов, в табачном дыме. Может убрать из воздуха ксилол, входящий в состав красок, и формальдегид, испаряющийся из мягкой мебели или ковров.

Идеальным местом для расположения цветка будет полутень, потому что яркие солнечные лучи, направленные на листья, могут их обжечь, а полная темнота не даст возобновляться процессам фотосинтеза.

Бамбуковая пальма не любит сквозняков и резкого перепада температур, ей будет комфортно расти в комнатной температуре. Поливать ее следует по мере высыхания земли. 

Папоротник комнатный

Тоже способен бороться с ксилолом и формальдегидом, при этом очищая воздух гораздо лучше растения, описанного выше.

 

Папоротник может находиться без солнца долгое время, но лучшим вариантом станет слегка затемненное место. Если ставить его в темный угол, рядом лучше разместить лампу с естественным освещением.

Полив нужно осуществлять, когда будет заметно, что почва высохла. Отдельное внимание стоит уделить листьям и их опрыскиванию. Папоротники любят влагу и никогда не откажутся от воды.

При покупке внимание стоит обращать на взрослые растения, возраст которых более двух лет.

Спатифиллум

В народе растение называют "женским счастьем". Оно очистит воздух от бензола, формальдегида, трихлорэтилена, ксилола и толуола.

 

Главное, помнить, что данное растения токсично для домашних животных. Стоит ставить спатифиллум там, где кошка или собака не смогут с ним контактировать.

Солнечные лучи губительны в той же мере, что и полная темнота. Не нужно жалеть воды для полива или опрыскивания, есть смысл даже протирать листья мокрой тряпкой. Если после полива в горшке остается вода, обязательно нужно ее слить.

Орхидея

 

Помимо отличного внешнего вида умеет чистить воздух от ксилола и толуола. Любит свет, но ставить горшок с орхидеей лучше на окно, занавешенное шторами. Прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на рост растения. Полив должен быть умеренным, доливать воду стоит только в том случае, если почва высохла до конца.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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Семь растений, которые очищают воздух лучше электрических приборов
Куратор: Андрей Туманов
Темы дом воздух
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