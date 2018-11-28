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Автор Виктория Душкина

Польза ежевики: при каких недугах поможет сладкая ягода?

Садоводство » Деревья и кустарники

Ежевика и малина являются довольно близкими родственницами. Но если про пользу второй знают практически все, первой уделяют меньше внимания. Однако это абсолютно зря: ежевика ничуть не менее полезна, причём не только её ягоды, но также и корни с листьями. Хотите сохранить своё здоровье? Ешьте ежевику! Рассмотрим ниже её основные полезные свойства.

Ежевика

В этой ягоде содержится огромное количество витаминов. Особенно богата ежевика витамином B. Присутствуют также и минералы: натрий, железо, магний, калий и прочие.

Помимо этого, ягода полезна клетчаткой и фруктозой. Кислоты, содержащиеся в ней, способны поддерживать иммунитет.

Чаи и настои из ежевичных листьев часто применяют при проблемах с желудком. Так, они помогают при отравлениях, язвах и гастрите.

Лечебные свойства ягод

  • Профилактика авитаминоза.
  • Введение в рацион ежевики положительным образом влияет на иммунную систему, мочевыводящие органы и суставы, мозговое кровообращение.
  • Часто ягоду прописывают диабетикам.
  • Ежевика способна укрепить нервы и обеспечить спокойный сон.
  • Предотвращает возникновение онкологии
  • Помогает при диарее и, напротив, при запоре.
  • Часто ежевичный сок применяется в целях избавления от мокроты.

Чем полезны листья ежевики?

  • Настои из ежевичных листьев хороши для сердечников и людей с нервными расстройствами.
  • Помогает женщинам при климаксе.
  • Порой такие отвары используют при лихорадке.
  • Листья можно накладывать наружно при ранах, порезах и т. п.

Чем поможет корень?

  • Настойка из ежевичного корня способна улучшить работу пищеварительной системы.
  • Она также эффективна при кровотечениях.
  • Полоскания из настоя корня ежевики могут оказаться полезными при заболеваниях горла.
Ежевика
 

Как правильно употреблять ежевику

  • При раздражительности, беспокойствах и усталости следует сделать настой из двух столовых ложек сухих листьев, залитых стаканом кипятка. Дайте настояться 30 минут и процедите. Пейте не более четырёх стаканов в день, когда почувствуете необходимость.
  • При заболеваниях лёгких, проблемах со стулом и анемии нужно выпивать полстакана свежевыжатого ежевичного сока около четырёх раз в день. Особенно эффективна будет смесь с мёдом.
  • При желудочных заболеваниях и проблемах с печенью делают отвар из двух столовых ложек листьев, цветков и кипятка. Варят на огне около десяти минут. Оставляют на 30 минут до остывания, процеживают и пьют по глотку до приема пищи.
  • Для снятия симптомов климакса делают настой из корня, измельченного в порошковое состояние. Пьют по одной ложке на протяжении суток.
  • При простудных заболеваниях сушёные ягоды заливаются небольшим количеством водки. Однако необходимо дать настояться напитку около семи дней, прежде чем употреблять его. Пьют настой по пятьдесят миллилитров.

Всем ли можно есть ежевику?

У ежевики нет никаких противопоказаний, за исключением аллергии на неё. В таком случае употребление этой ягоды может лишь навредить.

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Выращивание ежевики от специалиста с многолетним стажем
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы ягоды огород гастрит ежевика лихорадка садоводство
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