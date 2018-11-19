Биофильный дизайн: атмосфера природы и отдыха дома

Одна из лучших вещей, связанных с биофилией (ориентацией на любовь к живому и на созидание. — Прим. ред.), — это ее гибкость, которая позволяет нам набирать силу из созданных островков природы, таких как комнатные растения или деревья за окном.

Некоторые комнатные растения могут улучшить качество воздуха в помещении, например:

алоэ вера;

спатифиллум;

хлорофитум.

Дело в том, что они обладают способностью отфильтровывать известные канцерогены:

бензол,

формальдегид,

трихлорэтилен.

Известно, что последние могут проникать в воздух внутри помещений из определенных строительных материалов, бытовых химикатов и других источников.

Плюсы наличия в доме комнатных растений

Помимо очистки воздуха, комнатные растения повышают производительность офисных работников, а также уменьшают стресс.

Согласно исследованиям, они могут даже увеличить болевой порог. В ходе эксперимента участникам было необходимо погружать руки в ледяную воду. Исследователи обнаружили, что те, кто смотрел на комнатные растения, выдерживали дольше и сообщали о более низком уровне боли, особенно если растения имели цветы.

Растения могут разрядить атмосферу в больницах, даже если видны они только через окно.

Например, пациенты хирургических отделений в комнатах с видом из окна на естественную природу "имели более короткий послеоперационный период, получали меньше отрицательных оценочных комментариев в примечаниях медсестер и принимали меньше сильных анальгетиков", чем пациенты, у которых через окно было видно кирпичную стену, сообщает исследование 1984 года.

"Сады действительно могут стать мощными инструментами для здравоохранения", — сказала профессор Калифорнийского университета в Беркли, профессор ландшафтной архитектуры Клэр Купер-Маркус.

Взаимодействие с природой в хорошо спроектированном саду, не вылечит рак и не исцелит обожженную ногу, но существуют доказательства того, что оно может уменьшить боли и стресс, повысить иммунную систему, таким образом, поможет в совокупности с другими методами лечения быстрее исцелиться.

Биофильный дизайн

Биофильный дизайн — это идея, которая использует комплексный подход к оказанию помощи современным средам обитания человека, имитируя наличие природной среды.

Это может означать множество вещей, от основной формы и расположения здания до строительных материалов, мебели и окружающего ландшафта.

Первый шаг: "Почему бы нам просто не выйти на улицу? Второй шаг: Мы просто можем поместить несколько деревьев внутри", — заявила недавно эксперт по биофизическим проектам и генеральный директор Международного института будущего жизни Аманда Стерджон.

Интерес к биофильному дизайну в последнее время вырос, учитывая итоги исследования, которые указали на множество деталей. К ним относятся визуальные элементы, такие как естественное освещение или "биоморфные" формы и узоры, а также менее очевидные вещи — изменчивость температуры и воздушного потока, наличие воды, звуков, запахов и других сенсорных стимулов.

Источник фото: econet. ru

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