Идеи на Хэллоуин

EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Ракиткина

Украшаем сад к Хэллоуину

Садоводство » Овощи

Скоро 31 октября, а значит, в западных странах начинают готовиться к Хэллоуину.

Хеллоуин
 

Да, этот праздник не так популярен в России, многие считают его чем-то чужеродным и неприятным, но все же есть и те, кто с удовольствием украшает свой дом тыквами и приведениями, чтобы порадовать детей и себя.

Если вы не боитесь ни привидений, ни холодов и решили провести этот день в загородном доме, то вот несколько советов по украшению вашего сада к Хэллоуину.

Украшаем сад к Хэллоуину

Классический стиль

Сам сад — это кладезь материалов для изготовления украшений: соберите сухие ветки и листья и, конечно же, не забудьте про тыкву.

Тыква — главный атрибут Хэллоуина, из которого можно изготовить не только самое традиционное украшение этого праздника — светильник, но и много других декоративных элементов и инсталляций.

Самый простой вариант — расставить тыквы по всему двору или, например, поставить у входа в дом. Для декорации тыквы можно использовать практически все, что найдется под рукой:

  • оберните этот оранжевый овощ тканью, фольгой, цветной бумагой;
  • обвяжите тесьмой или лентой;
  • украсьте осенней листвой;
  • покрасьте краской, нанесите любой узор
  • или нарисуйте тематических персонажей.
Украшение тыквы на Хэллоуин
Украшение тыквы на Хэллоуин

Детям очень понравится это занятие. Можно одолжить тыковке одежду из вашего гардероба и придать ей человеческое лицо, вырезав его или нарисовав черным фломастером.

Дайте волю вашей фантазии! При этом совершенно необязательно превращать тыкву в зловещее существо из потустороннего мира. Сделайте героя из любимой сказки ваших детей или милую зверушку, и тогда тыква будет украшением вашего сада не только накануне Хэллоуина.

Маленькие плоды тыквы можно приспособить под подсвечники или уличные светильники: срежьте верхнюю половину тыквы и немного подрежьте ее основание для устойчивости, свечу поместите внутрь, предварительно сделав углубление внутри.

Во время использования таких фонариков не забывайте про пожарную безопасность. Подобным образом можно сделать горшки для морозоустойчивых растений и разместить их в саду среди других цветов.

Украшаем двор

На вашем дворе также могут поселиться приведения, сделанные из простыни или марли. Чтобы придать ткани нужную форму, смочите ее клеем ПВА и поместите на надутый воздушный шарик.

После того как клей полностью высохнет, сдуйте шарик и нарисуйте на ткани рожицу. Ваше приведение готово! Его можно разместить в ветках дерева или просто поставить на землю. Если вы изготовите несколько приведений, можно поставить их в хоровод на вашей лужайке.

Идеи на Хэллоуин
Идеи на Хэллоуин

В вашем саду вы точно найдете и другие интересные материалы, которые можно использовать для изготовления украшений.

Сухие ветки деревьев и коряги, выкрашенные в черный цвет, отлично впишутся в эстетику праздника. Соберите из них "букеты" и поставьте в напольные вазы или горшки.

Сверху накиньте паутину из белых шерстяных ниток, а поселиться на веточках могут вырезанные из черного картона летучие мыши, ведьмы, совы, вороны, кошки, пауки.

Украшение двора на Хэллоуин
Украшение двора на Хэллоуин

Самый простой и доступный осенью материал для декора — опавшие листья. Осенью вся земля усеяна сухими листьями, которые сами по себе являются украшением этой поры и придают ей и вашему празднику атмосферу таинственности, уюта и спокойствия.

Читайте также:

7 фактов о Хэллоуине, которые пригодятся вам этой ночью

Королева осени — тыква

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

DIY Halloween Ghost Glow Balloons - Yard Decorations! Indoor Halloween
Куратор: Андрей Туманов
Темы дети праздник
Новости
Небензя предупредил Украину о последствиях после инцидента с дроном
Голикова: в сентябре 2021 года в РФ выросла смертность
США поддержали Украину в инциденте с беспилотником Bayraktar
Ружьё депутата Рашкина найдено на месте разделки туши лося
В России объяснили причину остановки поставок угля на Украину
Зеленский: применение Bayraktar в Донбассе — не наступление, а защита
В правительстве РФ одобрили два выходных при вакцинации
Специалисты рассказали о новых пандемиях, которые угрожают человечеству
Путин поручил Мурашко помочь регионам с тяжёлой коронавирусной обстановкой
Эксперты назвали последствия решения Цукеберга переименовать Facebook в Meta
Последние материалы
Украшаем сад к Хэллоуину
Голикова: в сентябре 2021 года в РФ выросла смертность
США поддержали Украину в инциденте с беспилотником Bayraktar
Ружьё депутата Рашкина найдено на месте разделки туши лося
В России объяснили причину остановки поставок угля на Украину
Зеленский: применение Bayraktar в Донбассе — не наступление, а защита
В правительстве РФ одобрили два выходных при вакцинации
Специалисты рассказали о новых пандемиях, которые угрожают человечеству
Путин поручил Мурашко помочь регионам с тяжёлой коронавирусной обстановкой
Каков механизм принятия решений в потребительском кооперативе, работающем с недвижимостью
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Дмитрий Соколов Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Социопатов будут вычислять по ДНК? Ирина Шлионская Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников