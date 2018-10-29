Идеи на Хэллоуин

Украшаем сад к Хэллоуину

Скоро 31 октября, а значит, в западных странах начинают готовиться к Хэллоуину.

Да, этот праздник не так популярен в России, многие считают его чем-то чужеродным и неприятным, но все же есть и те, кто с удовольствием украшает свой дом тыквами и приведениями, чтобы порадовать детей и себя.

Если вы не боитесь ни привидений, ни холодов и решили провести этот день в загородном доме, то вот несколько советов по украшению вашего сада к Хэллоуину.

Украшаем сад к Хэллоуину

Классический стиль

Сам сад — это кладезь материалов для изготовления украшений: соберите сухие ветки и листья и, конечно же, не забудьте про тыкву.

Тыква — главный атрибут Хэллоуина, из которого можно изготовить не только самое традиционное украшение этого праздника — светильник, но и много других декоративных элементов и инсталляций.

Самый простой вариант — расставить тыквы по всему двору или, например, поставить у входа в дом. Для декорации тыквы можно использовать практически все, что найдется под рукой:

оберните этот оранжевый овощ тканью, фольгой, цветной бумагой;

обвяжите тесьмой или лентой;

украсьте осенней листвой;

покрасьте краской, нанесите любой узор

или нарисуйте тематических персонажей.

Украшение тыквы на Хэллоуин

Детям очень понравится это занятие. Можно одолжить тыковке одежду из вашего гардероба и придать ей человеческое лицо, вырезав его или нарисовав черным фломастером.

Дайте волю вашей фантазии! При этом совершенно необязательно превращать тыкву в зловещее существо из потустороннего мира. Сделайте героя из любимой сказки ваших детей или милую зверушку, и тогда тыква будет украшением вашего сада не только накануне Хэллоуина.

Маленькие плоды тыквы можно приспособить под подсвечники или уличные светильники: срежьте верхнюю половину тыквы и немного подрежьте ее основание для устойчивости, свечу поместите внутрь, предварительно сделав углубление внутри.

Во время использования таких фонариков не забывайте про пожарную безопасность. Подобным образом можно сделать горшки для морозоустойчивых растений и разместить их в саду среди других цветов.

Украшаем двор

На вашем дворе также могут поселиться приведения, сделанные из простыни или марли. Чтобы придать ткани нужную форму, смочите ее клеем ПВА и поместите на надутый воздушный шарик.

После того как клей полностью высохнет, сдуйте шарик и нарисуйте на ткани рожицу. Ваше приведение готово! Его можно разместить в ветках дерева или просто поставить на землю. Если вы изготовите несколько приведений, можно поставить их в хоровод на вашей лужайке.

Идеи на Хэллоуин

В вашем саду вы точно найдете и другие интересные материалы, которые можно использовать для изготовления украшений.

Сухие ветки деревьев и коряги, выкрашенные в черный цвет, отлично впишутся в эстетику праздника. Соберите из них "букеты" и поставьте в напольные вазы или горшки.

Сверху накиньте паутину из белых шерстяных ниток, а поселиться на веточках могут вырезанные из черного картона летучие мыши, ведьмы, совы, вороны, кошки, пауки.

Украшение двора на Хэллоуин

Самый простой и доступный осенью материал для декора — опавшие листья. Осенью вся земля усеяна сухими листьями, которые сами по себе являются украшением этой поры и придают ей и вашему празднику атмосферу таинственности, уюта и спокойствия.

Читайте также:

7 фактов о Хэллоуине, которые пригодятся вам этой ночью

Королева осени — тыква

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.