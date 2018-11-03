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Автор Виктория Душкина

Подготовка деревьев и кустарников к зиме: избавьте их от мёртвой коры, мха и лишайников

Садоводство » Плодовые

Осенью саду нужен особый уход. До момента покрытия его снегом необходимо провести некоторые работы.

Подготовка деревьев и кустарников к зиме: избавьте их от мёртвой коры, мха и лишайников

Снимите оставшийся урожай и позаботьтесь о деревьях и кустарниках, если хотите, чтобы летом и осенью они дали свои плоды.

Уборка листьев

Соберите всю листву при помощи грабель и поместите ее в компостную яму или на грядки. Однако если листья были заражены,  их следуют выкинуть за пределы участка. Также уберите опавшую листву с крыш.

Не дать шанс вредителям

Не нужно оставлять плодовые деревья на зиму без предварительной обработки, если хотите и впредь получать богатый урожай. Следует избавить их от мертвой коры, мха и лишайников, потому как это любимые места зимовки вредителей.

Обработайте кроны деревьев смоченной водой мочевиной и опрыскайте смесью почву вокруг них. В случае покрытия плесенью, опрыскайте поврежденные места бордоской жидкостью.

Обрезка деревьев

Плодовые деревья также стоит обрезать перед холодами. Избавьте их от поврежденных или больных веток, а после обработайте места срезов раствором медного купороса или краской.

Осенняя подкормка деревьев

Лучшими удобрениями осенью станут навозная жижа, компост, перегной и зола.

Однако минеральные удобрения остаются  столь же необходимыми, исключая азот, снижающий устойчивость к морозам. Можно нанести удобрения из фосфора и калия в приствольный круг дерева.

Обильный полив

Не нужно оставлять деревья на зиму иссохнувшими. Обильно полейте почву в приствольных кругах.

На взрослое растение необходимо пятьдесят литров воды, но делать это нужно поэтапно, по несколько литров в час. Температура воды не должна быть ниже температуры воздуха.

В целях сохранения влаги — после полива круги обработайте перегноем, торфом или компостом.

Осенняя побелка деревьев

Побелка стволов деревьев защищает их от вредителей и жестких солнечных лучей. Проводить ее стоит в октябре-ноябре.

Защищаем от грызунов

В зимнее время года крысы и другие мелкие грызуны любят есть кору деревьев, тем самым вредя им. В целях избегания этого оберните стволы разрезанными бутылками из пластика или колготками из капрона на высоту от пятидесяти до ста сантиметров.

Как подготавливать к зиме кустарники?

Больные и засохшие ветви срезаются, как и те, что старше пяти лет. Можно использовать навозные и другие удобрения.

Желаем вашим деревьям удачной подготовки к зиме и морозостойкости, а вам — богатого урожая и красивого цветения сада в следующем году!

Источник фото: pixnio. com

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КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЛОДОВЫЙ САД К ОСЕНИ И ЗИМЕ
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