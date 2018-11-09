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Автор Виктория Душкина

Кухня под ногами: топ-5 "дачных" трав для заваривания полезного чая

Садоводство » Рецепты

Знали ли вы, что ваш сад может не только придать красивый ухоженный вид участку, но и принести пользу лично вам и вашему здоровью? Перечисленные ниже травы есть, как правило, на дачах у всех, однако не все знают об их полезных свойствах при заварке.

Масло шиповника
Ягоды шиповника

Ягоды шиповника

Можно использовать и другие части этого растения, но плоды являются наиболее полезными. На сто граммов таких ягод приходится аж 800 миллиграммов витамина С!

Чай из шиповника способен поддержать иммунитет и вылечить простудные заболевания и воспаления. Особенно полезен он будет людям, страдающим проблемами с давлением и желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, такой отвар ускоряет обмен веществ. Одну ложку ягод необходимо измельчить, смешать с половиной литра кипятка и оставить на ночь.

Ромашка помогает справиться огромным количеством болезней: начиная от стресса и бессонницы и заканчивая гастритом и вздутием живота.

Полезен ромашковый чай и при похудении, так как контролирует аппетит и ускоряет обмен веществ. Для малышей он эффективен при прорезывании зубов или коликах в животе.

Одну с половиной чайной ложки цветка следует залить горячей водой и дать напитку настояться около десяти минут.

Мята

С утра чай с мятой помогает взбодриться, а вечером, напротив, способствуют снятию напряжения.

Такой чай полезен для женского здоровья и пищеварения. Хорошо влияет на работу сердца и нервной системы, а также понижает давление и стабилизирует сон.

Мята
Мята

Цветки липы

Липовый чай прекрасно действует при отравлениях, нормализует пищеварительные и многие другие процессы.

Эта трава полезна при бессоннице и уменьшает симптомы простуды. Хорошо снимает жар и головные боры и эффективна в борьбе с болезнями сосудов.

Однако не рекомендуется пить липовый чай на постоянной основе, поскольку он относится к категории лечебных напитков.

Мелисса

Эта трава отлично служит в качестве успокоительного средства, помогая мягко избавить от напряжения.

Она лечит отсутствие аппетита и неврозы. Кроме того, мелиссовый чай полезен при мышечных спазмах и повышенном давлении.

Беременных женщин она избавляет от токсикоза. Подобно мяте, эта трава полезна для женского здоровья и может уменьшить менструальные боли.

Мелисса
Мелисса

Как правильно заварить чай?

Признаками правильно заваренного чая служат его приятный аромат и насыщенный вкус. Чтобы добиться этого, необходимо заваривать травы в заранее прогретой кипятком посуде.

Ягоды стоит размельчить, а корни нарезать. Идеальным вариантом будет заварка в термосе. В целях сохранения полезных свойств травы — ее заливают водой до девяноста градусов, то есть не крутым кипятком.

Как заготавливать травы для чая?

Ягоды следует собирать целиком созревшими, а цветки — распустившимися. Сушить их нужно в темном прохладном помещении. После засушивания необходимо поместить травы в отдельные мешочки или баночки.

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Пырей \ Кухня под ногами
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Темы похудение головная боль
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