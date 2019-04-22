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Автор Владислав Евтушенко

Цветы для посадки по периметру участка

Садоводство » Ландшафт

Красиво оформив забор, вы придадите своему участку особый шарм. Очень часто в ландшафтном дизайне встречаются "пробелы". В этой статье будет рассказано, какие растения оптимально подходят для декорирования забора на участке у дома или даче. Цветы скроют "скучную" оградку или подчеркнут красоту своей оригинальностью.

В этой статье мы поговорим о таких цветах как:

  • Клемантис
  • Мальва
  • Плетистая роза
  • Астильба
  • Флоксы

Клематис — бал цветов

Эффектная лиана, отлично подходящая для оформления заборов. Создаёт густой ковёр, украшенный многочисленными крупными цветами. Посадите её у кованого забора — ограда станет естественной точкой опоры для побегов. Во всех других случаях несложно натянуть крупноячеистую сетку, шпагат или леску, сделать шпалеру.

Цвет для посадки по периметру участка. Клемантис
Клемантис

Помните: клематис любит солнце и не терпит застоя влаги у корней. Время цветения продолжительное, поэтому красота не будет мимолётной, и ваш забор на даче всегда будет выглядеть роскошно.

Точное время цветения зависит от сорта. Есть те, которые распускаются уже в июне (при соответствующих погодных условиях, конечно). Другие раскрывают бутоны в середине лета и продолжат украшать ваш сад до поздней осени.

Астильба — воздушные облачка

Сочетание очарования пышных листьев и крупных "воздушных" цветов — это неприхотливая астильба. Она достаточно красива из-за мягкого пастельного оттенка и матовости.

Цвет для посадки по периметру участка. Астильба
Фото: Растениевод

Ещё один несомненный плюс астильбы — толерантность к тени. Если забор загораживает свет большую половину дня, то этот выбор — для вас. Большинство цветущих декоративных растений для сада негативно реагируют на недостаток солнца: цветение становится скудным. Чего не скажешь про астильбу.

При этом кратковременные засухи растение тоже выдерживает с завидной стойкостью. Поэтому уход за пастельным кустиком не отнимет много времени. Зато положительный результат — нежное декорирование забора — обеспечен. Небольшая астильба быстро вырастает до крупных размеров (если это позволяет её разновидность).

Высокие флоксы

Цвет для посадки по периметру участка. Флоксы
Фото: Веселое Подворье

Высокорослые многолетние флоксы — это обаятельное растение с пышными соцветиями и умопомрачительным запахом. Высота нередко достигает 1-1,5 метра, что позволяет красиво декорировать забор. Флоксы цветут обильно и продолжительно.

Весьма красиво смотрится вариант посадки высоких флоксов рядом с более низкорослыми растениями. Вторые помогут скрыть стебли и создать гармоничную композицию, цветущую почти всё лето. Сорта высокорослых флоксов "Аида" и "Анастасия" распускают бутоны в середине лета, а "Арендса" покрывается ароматным цветами уже в июне.

Плетистая роза

Цвет для посадки по периметру участка. Плетистая роза
Фото: gardening.kittens-world.ru

Плетистая роза — не совсем простое растение. Вьющая "Королева сада" изысканно украсит забор, но взамен потребует создания комфортных условий и внимательного ухода. Но при минимальном наборе знаний особенностей выращивания розы и самое главное — желания, вы создадите роскошную красоту на своём участке.

Мальва

Цвет для посадки по периметру участка. Мальва
Фото: Все о Ландшафтном дизайне

Высокорослая мальва — романтичные цветы-свечи, способные украсить любой забор. Конкуренцию ей может составить разве что дельфиниум. Но он более прихотливый в уходе.

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Что посадить вдоль забора?
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад цветы флоксы участок клематис астильба обустройство многолетники плетистые розы дачный участок посадка растений многолетние цветы красивые цветники ландшафтный дизайн
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