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Автор Владислав Евтушенко

Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем

Садоводство » Советы

За каждым впечатляющим урожаем стоит не только упорный труд, но, зачастую, и секретная методика. Вот и в выращивании томатов есть свои тайны, которые помогают свести усилия к минимуму, а результат получить максимальный.

Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем

Каждый садовод-огородник хоть раз в жизни сталкивался с ужасно обидной ситуацией, когда в выращивание рассады помидоров вложены титанические усилия и все сделано правильно, но вот погода подкачала — то дожди, то засуха, то холода, и в результате кустики болеют, а завязавшиеся плоды не могут налиться и вызреть.

Чтобы справиться со всеми превратностями судьбы, растение должно быть крепким, получать необходимые питательные вещества и достаточное количество влаги, а также хорошо проветриваться. Обеспечить все эти условия не так уж сложно, если сажать помидоры особым квадратно-гнездовым способом.

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Как выбрать место для посадки помидоров

Помидоры требовательны и капризны — они не станут расти в углу участка или в тени, как какие-нибудь неприхотливые кабачки. Для посадки томатов стоит отвести лучшее место на вашем огороде —

  • освещенное,
  • теплое,
  • хорошо проветриваемое.

Конечно, ураганных ветров томаты не оценят, но и застой воздуха и влаги им вредит, ведь именно он приводит к развитию фитофтороза.

Посадка помидоров квадратно-гнездовым способом

Главный же секрет опытных огородников заключается в необычной посадке помидоров. Растения высаживаются по углам воображаемого квадрата, в центре которого располагается поливная яма. На одну яму приходится четыре куста помидоров.

Расстояние между кустами примерно 50-60 см, а диаметр ямы — около 40 см. Делать яму нужно одновременно с высадкой рассады, или через неделю после этого. Не стоит думать, что выкопать эту яму — непосильный труд. В самом глубоком месте она должна быть не больше штыка лопаты, зато при поливе способна вместить до 20 л воды разом.

Как сделать поливную яму для помидоров

Просто выкопать яму недостаточно для того, чтобы обеспечить себе рекордный урожай томатов. На дно каждой ямы высыпают 1 л золы, а сверху плотно заполняют скошенной травой. Травы можно насыпать даже с горкой, она осядет по мере перегнивания. Но внимательно следите за тем, чтобы стебли были без семян и частей корневища — лишние сорняки на грядках вам не к чему.

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Фото: Ogorod. ru

Полив и подкормка помидоров одновременно

Для чего же нужна поливная яма и как ее использовать?

  • Во-первых, как следует из названия, в нее следует наливать воду для полива помидоров.

Такой полив гораздо полезнее поверхностного, выполненного на гряду. При нем влага поступает сразу к корням, не испаряясь и не попадая на листья. А ведь именно в капельках воды развиваются споры фитофтороза! Кроме того, объем ямы позволяет "напоить" растения на несколько дней вперед. Кусту томатов требуется до 2 л воды в сутки — дать ему столько путем обычного полива невозможно.

  • Во-вторых, наполнение ямы также играет огромную роль в развитии помидоров.

Перегнивающая трава и внесенная зола — отличная подкормка для кустов, а выделяемое при гниении тепло обогревает корни и защищает их от негативного влияния перепадов температуры. Кроме того, слой травы не дает воде быстро испаряться, а значит, томаты еще некоторое время смогут поглощать воду из почвы.

И наконец, поливную яму можно использовать для дополнительных корневых подкормок. Томаты с благодарностью отзываются на внесение калия или микроэлементов.

Все достаточно просто. Делать поливные ямы можно

  • и в теплице,
  • и на улице.

Кусты, высаженные таким способом, плодоносят долго, дружно и не болеют, ведь получают все необходимое, и не требуют от хозяина пристального внимания. А это особенно ценно в том случае, если ухаживать за своими зелеными подопечными вы можете только по выходным.

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Томаты завалят плодами! Сажаем четыре томата в одну лунку
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад овощи томаты огород урожай рассада помидоры
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