Четыре ошибки при уходе за декабристом

Чтобы цветок красиво и ярко расцветал, необходимо знать ряд его особенностей. Декабрист — весьма нетребовательное домашнее растение, но, как и у всех, у него также есть ряд собственных свойств, которые нельзя забывать.

Декабрист

Как выбрать место для растения?

Декабрист является комнатным растением, которому требуется весьма хорошее солнечное освещение. То, как быстро начнет цвести растение, прямо зависит от продолжительности солнечного дня. Декабрист начнет набирать бутоны тогда, когда день будет достаточно короткий, это как раз и происходит в зимнее время.

Перестановка цветка может сказаться на его самочувствии не лучшим образом, ибо изменится угол освещения. Декабрист будет долго привыкать к новым условиям, в связи с чем некоторые бутоны могут опасть, а процесс образования новых закончится.

Декабрист

Как "кормить" декабриста

Декабрист не является частопересаживаемым растением. При стандартных условиях жизни, растение может обходиться без пересадки и хорошо цвести на протяжении нескольких лет. Поэтому лишний раз тревожить его не стоит.

Помимо этого, при обильном цветении происходит процесс высасывания всех питательных веществ и микроорганизмов из земли. Декабрист может просто не набраться сил, для того, чтобы вас порадовать своим изумительным цветением.

По рекомендациям специалистов, растение лучше всего стоит удобрять калийными и фосфорными удобрениями либо народными средствами. Подкармливать цветок лучше начинать как можно раньше. Световой день становится таким, каким нужно, в середине — конце осени, именно в это время и стоит подкормить цветок.

Особенности полива: главное - не залить!

Декабрист является тропическим растением, поэтому очень любит повышенную влажность воздуха, но не земли, так как в природе он разрастается на деревьях и является эпифитом.

Большое количество влаги растение получает при помощи своих воздушных корней. Так что не стоит слишком часто поливать декабрист, чтобы почва была постоянно влажная. Цветок следует поливать не часто, но обильно. При заполнении поддона водой, её следует слить.

Существует способ по определению того, когда стоит полить растение. Стоит внимательней посмотреть на воздушные корни, которые растут между листьями и похожи на маленькие нити, если они окажутся сморщенными, то это прямой знак на то, чтобы немедленно полить цветок.

Как обеспечить декабристу необходимую влажность воздуха?

Разумеется, вы не сможете создать тропические условия у себя дома. Но всё-таки есть методы повышения влажности воздуха, чтобы они были оптимальны для комнатного растения.

Одним из них является покупка увлажнителя воздуха. Так же цветок можно регулярно опрыскивать с помощью пульверизатора. Лучше всего это делать раз в день, утром, используя тёплую воду.

Итак, 4 ошибки, которые мы допускаем при общении с декабристом:

перемещение цветка, после того, как появились бутоны;

отсутствие подкормок;

слишком обильный полив;

проблемы с пониженной влажностью воздуха.

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