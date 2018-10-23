Орхидеи: уход в домашних условиях

Орхидеи, бесспорно, являются одними из самых капризных и требовательных растений. Однако их удивительные и очень красивые цветы — достойное вознаграждение за все приложенные усилия.

Если вам надоели традиционные зеленые "питомцы", такие как алоэ, кактусы и фикусы, орхидея может разнообразить ваш интерьер и стать предметом восхищения для ваших гостей.

Советы по уходу за орхидеями

Предлагаем несколько советов по уходу за этими чудесными тропическими растениями.

Если вы решили завести в своей квартире орхидею, нужно первым делом определить, к какому виду она относится.

Благодаря тщательной работе селекционеров сейчас в мире существует до 100 тысяч гибридов орхидей, которые прекрасно себя чувствуют в домашних условиях.

Самыми распространенными видами являются:

фаленопсис гибридный,

стангопея тигровая

и фрагмопедилюм седена.

Эти орхидеи наиболее неприхотливы, но ничуть не уступают по красоте своим сородичам из дикой природы.

Освещение и температура

Пожалуй, решающими факторами для цветения орхидеи и ее здорового развития являются освещение и температура.

Вопреки распространенному мнению для орхидеи совсем необязательна постоянная подсветка, большинству комнатных видов достаточно дневного света из окна. Орхидеи нуждаются в умеренном количестве света, так что идеальным расположением считается подоконник окна, выходящего на запад или на восток.

На окне, выходящем на север, все же потребуется дополнительный источник света (преимущественно в зимнее время), а окна, выходящие на юг, необходимо затенять.

Предпочтительный температурный режим зависит от вида орхидеи. Так, большинство орхидей требуют летом температуры в 9-10 °C, зимой — примерно 5-6 °C; фаленопсисы и онцидиумы предпочитают температуру не ниже +16 °C, каттлеи — от +12-15 °C.

Подкормка и полив

Поливать орхидеи нужно кипяченой или дождевой водой.

В период цветения (апрель-октябрь) орхидеи нуждаются в дополнительных минеральных веществах.

Для подкормки обычно используют такие растворы, как :

железный купорос,

сернокислый марганец

и нитрат кальция.

Этими растворами опрыскивают листья и воздушные корни.

С ноября по март устанавливается период покоя, и орхидею подкармливать не надо. Также следует сократить и полив, так как излишнее внимание к растению подавляет его цветение.

В период покоя обычно обрезают цветонос и снижают температуру на 4-5 °C.

Во время цветения может потребоваться дополнительная обработка орхидеи от таких паразитов, как клещи или тля.

Если ваше растение подверглось нападению вредителей, следует использовать химические средства борьбы (например, "Фитоверм").

При опрыскивании растения раствором пестицида ни в коем случае не стоит превышать дозировку, так как это может повредить здоровые части растения.

Выбор орхидеи в магазине

При выборе орхидеи в магазине обращайте внимание не только на цветки, но и на корневую систему — если кончики корней коричневые или серые, растение, скорее всего, больное и может погибнуть.

На листьях не должно быть рыжих пятен или налета. Если растение поступило в продажу не ранее последних двух недель, на нем есть цветоносы и оно выглядит здоровым, можно смело его покупать.

При соблюдении этих несложных правил ваша орхидея в домашних условиях будет цвести от двух до четырех месяцев и радовать глаз своим экзотическим видом.

Источник фото: fotostrana.ru

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