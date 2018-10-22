Зола как удобрение и борец с вредителями особенно полезна в смеси с компостом

Зола, также известная как "пепел", крайне полезна в садоводстве.

Зола — прекрасный источник минералов. А еще это удобрение:

улучшает качество кислой почвы;

помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы;

способствует укоренению рассады;

помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями.

Среднее процентное содержание в золе соединений, содержащих основные элементы питания растений Зола Калий Фосфор Кальций Стебли подсолнечника 30-35 2-4 18-20 Гречишная солома 25-35 2-4 16-19 Ржаная солома 10-14 4-6 8-10 Пшеничная солома 9-18 3-9 4-7 Картофельная ботва более 20 до 8 до 32 Березовые дрова 10-12 4-6 35-40 Еловые дрова 3-4 2-3 23-26 Сосновые дрова 10-12 4-6 30-40 Торф 0,5-4,8 1,2-7 15-26 Кизяк 10-12 4-6 7-9

Нельзя также забывать и о полезных свойствах золы:

Вещество Содержание в золе (%) Полезные свойства CaCO3 (карбонат кальция) 17 Улучшает обменные процессы, способствует более пышному цветению. CaSiO3 (силикат кальция) 16,5 Помогает растению усваивать витамины. Данное соединение особенно полезно для луковичных растений, т. к. при его дефиците луковицы начинают расслаиваться и усыхать. CaSO4 (сульфат кальция) 14 Улучшает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Способствует развитию и росту корней. CaCl2 (хлорид кальция) 12 Участвует в процессе фотосинтеза, способствует образованию ферментов, повышает иммунитет растений, их морозоустойчивость. Улучшает однородность почвы. K3PO4 (ортофосфат калия) 13 Помогает растениям регулировать водный баланс, противостоять зимним морозам. При недостаточном количестве этого вещества в листьях и корнях накапливается аммиак, замедляющий рост растения. MgCO3 (карбонат магния) 4 Участвуют в образовании углеводов, из которых в дальнейшем образуются крахмал и целлюлоза. Способствуют нормализации водного баланса растений, а также активизации ферментов. MgSiO3 (силикат магния) 4 MgSO4 (сульфат магния) 4 NaPO4 (ортофосфат натрия) 15 NaCl (хлорид натрия) 0,5

Верным также будет вопрос: можно ли назвать золу новым удобрением, если ею пользуются с незапамятных времен? Однако относительно недавно в магазинах для садоводства и огорода появилась фасованная зола соломы зерновых культур.

Фасованная зола соломы. В чем её новизна?

Что делает ее такой необычной, стоит ли садоводам тратиться на обычную золу?

Одной из причин покупки такой золы может быть то, что почва во многих регионах кислая. Этому способствуют кислотные дожди, меняющие ее структуру.

Зола замечательна тем, что делает почву мягче и способствует развитию биофлоры, важной для создания гумуса.

Важно помнить, что существуют культуры, любящие кислую почву: арбуз, редис, черника, азалия. Для их выращивания зола вряд ли понадобится, зато отлично подойдет кабачкам и пионам.

Положительные свойства золы на этом не заканчиваются. Благодаря ей почва становится воздушной и рыхлой, что подойдет для тяжелых глинистых почв.

Золу зерновой соломы отличает содержание калия — от 10 до 35 процентов, причем в доступной для растений форме. Она не идет ни в какое сравнение с химическими удобрениями: благодаря "натуральности" золы она отлично усваивается различными культурами.

Она также не оставляет балласта в виде различных микроэлементов, мешающих растениям процветать.

Как и биогумус, зола также является безвредной и экологически чистой. В ней отсутствует азот, но благодаря ей растения могут перерабатывать недоступный для них ранее азот, который всегда есть в почве.

Подкармливать нужно начинать с августа, тогда растениям будет проще пережить зиму.

Зола особенно полезна в смеси с компостом. Она устраняет содержащуюся в ней кислоту и активизирует в куче микроорганизмы. Благодаря этому компост образуется через год, а не два-три, как обычно.

Чтобы получить такой результат, необходимо разбросать золу на все слои почвы, продуктов, закладываемых в кучу: скошенной травы, отходов.

Достаточно исходить из расчета: один килограмм на кубометр.

Есть мнение, что закладывание в компостную кучу обычных удобрений принесет свои плоды, однако удобрения могут убить важные бактерии. В результате этого разложение затормозится.

Зола также наводит страх на вредителей, она отпугивает улиток, капустную белянку, тлю и гусениц.

Зола в огороде

Разница между биогумусом и золой

Разница между биогумусом и золой заключается в экономичности последней. Гумус, помимо питательных веществ, содержит наполнитель — почву, которую можно найти бесплатно. В золе нет ничего лишнего, это концентрированное удобрение.

Для того чтобы самостоятельно получить такой добротный продукт, нужно потрудиться.

Для одного килограмма золы нужно сжечь не менее 200 килограммов хорошо высушенного растительного сырья. При этом материал должен быть качественный, выросший в экологически чистой среде.

В обратном случае в золе будут не только важные питательные вещества, но и бесполезные тяжелые металлы.

Важно также помнить, что золу нужно измельчить до мелкодисперсного состояния. Только так она улучшит физические свойства почвы и будет взаимодействовать с полезными микроорганизмами.

Источник фото: дачные-дела.рф

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