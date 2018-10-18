Для выращивания роз подойдут безветренные и освещаемые солнцем участки

Роза — царский цветок, завораживающий всех своей утонченной красотой и грацией. Каждой женщине приятно получить в дар прекрасный и ароматный букет роз. Но, к сожалению, срезанный цветок — красота недолговечная.

Всегда жаль увядшие цветы, но выход есть — можно разбить розовую клумбу на своем приусадебном участке. Живые цветы долгое время будут радовать вас своим шикарным видом и прелестным ароматом.

Многие цветоводы боятся, что не справятся с посадкой роз, и продолжают лишь мечтать о пышных и ярких клумбах. Не стоит бояться. Если запастись терпением и трудолюбием и иметь при этом жгучее желание, у вас обязательно все получится.

Итак, вы решились на посадку, что же следует учесть в первую очередь?

Период приобретения саженцев

Самый благоприятный период для покупки саженцев — осень.

Посадка: время и место

Для выращивания роз идеально подойдут безветренные и обильно освещаемые солнцем участки.

В первую очередь необходимо позаботиться о почве. Землю нужно обильно удобрить и избавить от вредителей.

Распланируйте территорию еще до начала посадки, разъедините розы по видам, приготовьте инструменты.

Не забывайте! От правильности выполнения посадки зависит дальнейший рост куста, их приживаемость, размер бутонов и обильность цветения.

Сажать розы можно как осенью, так и весной. Однако намного лучше приживаются и развиваются кусты, посаженные в осенний период.

Осенняя посадка

Сажать розы следует до наступления первых морозов, это гарантирует стопроцентную приживаемость корней.

При наличии благоприятных условий, спустя две недели после посадки, у саженцев на корнях образуются маленькие белые корешки.

До наступления первых морозов они адаптируются и приобретут бурый оттенок. В таком виде розы легко перезимуют, а с наступлением весны начнут активно расти — как в корнях, так и над поверхностью земли.

Прищипывание побегов

Бывают случаи, когда у растений, посаженных в теплых регионах страны, в осенний период времени образуются и прорастают почки. Не стоит бояться. Нужно вовремя прищипнуть молодой побег — сразу после образования третьего листочка.

Если третий листок еще не появился, а первые морозы уже не за горами, то молодой побег следует обработать так, чтобы после прищипа остался росток длиною в один сантиметр.

Высадка роз

Растения высаживаются в заранее обработанную почву, глубиной не более 60 сантиметров. Расстояние между рядами делают около 100 сантиметров, а между кустами от 25 до 55 сантиметров, в зависимости от вида роз и размера кустов. Корни саженцев должны свободно размещаться в ямке.

Готовим участок для посадки

Не стоит унывать, если вы не успели заблаговременно подготовить территорию.

Действуйте следующим образом: выкопайте ямки размером 50 сантиметров. Наиболее питательный слой почвы — верхний, отложите его в сторону. К нему прибавьте перегнивший конский навоз и калийные удобрения.

Тщательно перемешайте все компоненты. На дно ямки насыпьте немного перегноя и смешайте его с землей, равномерно распределите корни на образовавшейся земляной подушке и присыпьте оставшимся грунтом. Слегка утрамбуйте почву, сделав вокруг саженца небольшую лунку для полива.

Растению требуется обильный полив, на один куст понадобится примерно 10 литров воды. Через три дня землю вокруг саженца нужно взрыхлить.

Как видите, нет ничего сложного в посадке роз. Главное — не бояться экспериментировать. Желаем удачи и терпения. У вас обязательно все получится!

Источник фото: ddt-kirov.ru

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