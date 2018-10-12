Вкусная, яркая, ароматная, полезная тыква. Она становится постоянным гостем на нашей кухне, а все потому, что универсальна и подходит как для приготовления полезных супов, так и для выпечки невероятно вкусного хлеба. Хочется подольше лакомиться этим чудесным овощем, но как же сохранить тыкву так, чтобы на протяжении длительного времени в ней остались все витамины и полезные элементы?
Для того чтобы как можно дольше сохранить плод, необходимо соблюдать три важных условия:
Не каждая хозяйка может позволить себе хранить тыкву большого размера в холодильнике. В этом случае можно разместить плоды на балконе или застекленной лоджии. Но как сохранить овощ без потери вкусовых качеств, если он уже разрезан?
Прежде всего плод нужно тщательно вымыть, разрезать и очистить от семян. Семена необходимо удалить вместе с мякотью, находящейся вокруг них. Овощ нужно разрезать на порционные куски, подходящие для удобного хранения.
Куски, которые вы не планируете готовить в ближайшее время, не очищайте от кожуры — так они дольше останутся свежими.
После этого кусочки тыквы оберните фольгой или пищевой пленкой. Как вариант можете уложить куски в плотно закрывающийся пищевой контейнер. Храните разрезанную тыкву не более двух недель на нижней полке холодильника или в ящике для овощей.
Допустимо хранить тыкву не только в свежем виде в холодильнике, но и подвергать заморозке. Так овощ не утратит своих свойств на протяжении года. Оптимальная температура для хранения -18ºС.
Заморозка — наиболее удачный способ хранения тыквы, так как плод не теряет полезных свойств в процессе охлаждения.
Помните, сорвав тыкву, оставьте ее в покое на три-четыре дня и только потом замораживайте. Так вы сохраните все витамины, содержащиеся в ней, на протяжении года!
Плод нужно тщательно вымыть, разрезать и очистить от семян. Семена необходимо удалить вместе с мякотью, находящейся вокруг них. Овощ следует разрезать на порционные куски, подходящие для удобного хранения, и разложить их по пакетам.
Удобно хранить овощ в натертом виде, так вы сэкономите место в морозильной камере и сократите время приготовления супов и пюре.
Известно множество простых и интересных способов приготовления тыквы — это супы, смузи, пироги, пюре, а семечки можно высушить и использовать в выпечке и приготовлении салатов.
Яркая тыквенная кожура идеально подойдет для создания детских аппликаций и поделок.
Источник фото: madam57. livejournal. com
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