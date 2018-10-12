Тыква: правильное хранение в холодильнике

Вкусная, яркая, ароматная, полезная тыква. Она становится постоянным гостем на нашей кухне, а все потому, что универсальна и подходит как для приготовления полезных супов, так и для выпечки невероятно вкусного хлеба. Хочется подольше лакомиться этим чудесным овощем, но как же сохранить тыкву так, чтобы на протяжении длительного времени в ней остались все витамины и полезные элементы?

Храним тыкву в холодильнике

Для того чтобы как можно дольше сохранить плод, необходимо соблюдать три важных условия:

сохранять стабильность температуры;

хранить тыкву в темном месте;

исключить возможность соприкосновения овощей.

Как и сколько хранить овощ в холодильнике

Не каждая хозяйка может позволить себе хранить тыкву большого размера в холодильнике. В этом случае можно разместить плоды на балконе или застекленной лоджии. Но как сохранить овощ без потери вкусовых качеств, если он уже разрезан?

Прежде всего плод нужно тщательно вымыть, разрезать и очистить от семян. Семена необходимо удалить вместе с мякотью, находящейся вокруг них. Овощ нужно разрезать на порционные куски, подходящие для удобного хранения.

Куски, которые вы не планируете готовить в ближайшее время, не очищайте от кожуры — так они дольше останутся свежими.

После этого кусочки тыквы оберните фольгой или пищевой пленкой. Как вариант можете уложить куски в плотно закрывающийся пищевой контейнер. Храните разрезанную тыкву не более двух недель на нижней полке холодильника или в ящике для овощей.

Можно ли замораживать тыкву

Допустимо хранить тыкву не только в свежем виде в холодильнике, но и подвергать заморозке. Так овощ не утратит своих свойств на протяжении года. Оптимальная температура для хранения -18ºС.

Заморозка — наиболее удачный способ хранения тыквы, так как плод не теряет полезных свойств в процессе охлаждения.

Помните, сорвав тыкву, оставьте ее в покое на три-четыре дня и только потом замораживайте. Так вы сохраните все витамины, содержащиеся в ней, на протяжении года!

Заморозка тыквы

Плод нужно тщательно вымыть, разрезать и очистить от семян. Семена необходимо удалить вместе с мякотью, находящейся вокруг них. Овощ следует разрезать на порционные куски, подходящие для удобного хранения, и разложить их по пакетам.

Совет: не складывайте все куски в один пакет, чтобы не подвергать овощ повторной заморозке. Разложите тыкву порциями, которые потребуются для приготовления блюда.

Удобно хранить овощ в натертом виде, так вы сэкономите место в морозильной камере и сократите время приготовления супов и пюре.

Известно множество простых и интересных способов приготовления тыквы — это супы, смузи, пироги, пюре, а семечки можно высушить и использовать в выпечке и приготовлении салатов.

Яркая тыквенная кожура идеально подойдет для создания детских аппликаций и поделок.

Источник фото: madam57. livejournal. com

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