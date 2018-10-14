Бороться с одуванчиками в своём саду лучше вручную: тщательно выкорчёвывать

Одуванчик (Taraxacum officinale) — это широколистный цветущий сорняк, обычно встречающийся в районах с хорошим дренажем и прямым солнечным светом.

Одуванчики были впервые завезены в Северную Америку из Европы, вероятно, прибыв с самыми ранними поселенцами, которые везли их на своих судах как в кулинарных, так и в лечебных целях.

Одуванчик — очень агрессивный цветок

Он заслуженно получил репутацию самого известного сорняка, вторгающегося на газоны.

Жесткие листья растут на целых 20 сантиметров и выходят из одного единственного корня, яркие желтые цветы, которые прорастают из его полых стеблей, делают одуванчик легко идентифицируемым. Но контроль над этим известным сорняком является проблемой, знакомой многим домовладельцам на протяжении всего сезона созревания.

Одуванчики являются многолетними и распространяются через семена. Семена легко прорастают на поверхности или под поверхностью влажной почвы, когда температура остается неизменной и более чем 10 градусов.

Когда условия не способствуют прорастанию, семена одуванчика могут оставаться жизнеспособными на протяжении десятилетий и могут стать активными, когда почва начнет обрабатываться, или когда условия окружающей среды станут более благоприятными.

Как остановить рост одуванчиков

Распространение одуванчиков можно сократить за счет регулярного ухода за газонами. Траву следует косить регулярно и на соответствующую длину.

Хотя одуванчики, которые были скошены, будут расти, уничтожая развивающиеся цветы прежде, чем они смогут созреть, нового их прорастания уже не случится.

Улучшение условий почвы путем компостирования также может снизить рост одуванчика. Одуванчики предпочитают кислую почву, и регулирование кислотности и уровня рН почвы может препятствовать их бурному росту.

При скашивании газона, подверженного засилью сорняков, не убирайте обрезки травы. Вырезки, оставленные на лужайке, способствуют здоровью травы, а также препятствуют прорастанию семян одуванчика на поверхности почвы. Мульча может также применяться к цветникам, чтобы препятствовать росту сорняков и чтобы "задушить" существующие.

Одуванчики предпочитают кислую почву

Борьба с одуванчиками начинается с профилактики их появления

Это прежде всего:

глубокое весеннее перекапывание и обязательное мульчирование клумб и грядок (или использование защитной пленки);

прополка (до созревания семян);

засевание травой "лысых" участков на территории;

глубокое осеннее перекапывание участка.

Ручная борьба с одуванчиками — самая эффективная

Несмотря на трудоемкость, ручное удаление каждого одуванчика гарантирует, что он не вернется. Если корень остался нетронутым, растение обязательно вернется, поэтому необходимо тщательно выкорчевать каждый одуванчик.

Тщательно прорыхлите газон, чтобы ослабить корни. Используя обычную отвертку или садовую вилку, предназначенную для прополки, вырывайте каждый сорняк из почвы, чтобы извлечь полностью весь корень.

Гербициды вам в помощь в борьбе с одуванчиками

При необходимости гербициды могут использоваться для борьбы с экстремальным или постоянным заражением одуванчиком.

Гербициды наиболее эффективны при применении весной или осенью.

При использовании гербицидов не трогайте траву в течение нескольких дней до или после лечения и планируйте лечение, когда погодные условия сухие — для максимальной эффективности.

Как и при всех химических обработках, обратитесь к документации производителя относительно правильного использования и техники безопасности.

Распространение одуванчиков можно сократить за счет регулярного ухода за газонами

Польза одуванчиков

Об этом нельзя не сказать отдельно.

Употребление одуванчика нормализует аппетит, улучшает обмен веществ, считается, что одуванчик способствует похудению. Также это растение обладает желчегонным и лёгким слабительным действием. Боятся одуванчика и паразиты.

Выводит из организма токсины, очищает.

Укрепляет нервы. Одуванчик стимулирует и тонизирует нервную систему, борется с упадком сил, помогает при хронической усталости.

Полезен для кожи и суставов.

Содержит калий, магний, медь, железо, витамины А, С, группы В.

Ещё одуванчик обезвреживает яд насекомых, его сок применяют при укусах пчёл и ос.

Наконец, сок одуванчика помогает удалять бородавки.

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