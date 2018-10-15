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Автор Петр Ермилин

Почва на участке: определение степени её истощения и необходимости подкормки

Садоводство » Вредители и болезни

Подобно тому, как поддержание баланса в диете является ключом к здоровью вашего организма, поддержание баланса также является ключом к здоровой почве.

Почва на участке: определение степени её истощения и необходимости подкормки

Переизбыток питательных веществ может быть столь же плох, как и дефицит питательных веществ.

Обе этих крайности могут нарушить естественные процессы в вашей почве и сделать ее менее подходящей для растений. Но как узнать, страдает ли ваша почва от дефицита питательных веществ или избыточного потребления? И что еще более важно, как вы можете это исправить?

Наиболее распространенные проблемы с почвой на участке и способы решения

Дефицит серы и её избыточное количество

Растения нуждаются в сере для производства хлорофилла и для развития устойчивости к болезням.

Отсутствие серы приведет к замедлению роста, высокой смертности рассады и пожелтению листьев. В частности, молодые листья начинают показывать красные вены.

Слишком много серы в почве встречается редко. Однако, когда это происходит, ваша почва становится сильно кислой. Кислотная почва — это почва с уровнем рН ниже 7,0. С оптимальным диапазоном рН, который для большинства растений составляет от 5,5 до 7,0, кислой почве будет трудно выращивать растения.

Лучшими удобрениями для поддержания баланса серы в почве являются:

  • компост,
  • сульфат калия,
  • соль,
  • гипс.

Дефицит азота и избыточное его количество

Подобно дефициту серы, дефицит азота будет отражаться в растениях желтыми или бледно-зелеными листьями.

С другой стороны, избыток азота приведет к чрезмерному росту листвы, которая не имеет цветения и плодоношения. Будут появляться низкорослые корни, и в почве начнут накапливаться минеральные соли.

Азот является жизненно важным компонентом хлорофилла, что, в свою очередь, делает его важным для фотосинтеза.

Чтобы поднять уровень азота в почве, добавьте удобрение, состоящее из:

  • водорослей,
  • костной муки,
  • компоста

или

  • удобрений, содержащих природные источники мочевины,
  • аммония или нитратов.

Вы также можете выращивать горох, фасоль, так как эти растения известны как азотные фиксаторы.

Дефицит фосфора и избыток питания

Почва, которая не имеет необходимого количества фосфора, будет производить растения с плохим ростом листьев, корней и побегов, а сами листья будут темно-зеленого, красного или фиолетового цвета.

Вы также должны следить за задержками созревания растений, включая фрукты и семена.

Чрезмерное количество фосфора вызывает желтушность листьев, коричневую пятнистость и в конечном счете гибель всех листьев.

Рекомендуемыми удобрениями для исправления дефицита фосфора являются те, которые сделаны из:

  • мульчи,
  • соломы или древесной щепы,
  • каменистых фосфатов,
  • рыбной костной муки,
  • куриного навоза или компоста.

Дефицит калия и избыточное его потребление

Наиболее заметные симптомы дефицита калия будут отражены в листьях.

Растения, которые не получают достаточного количества калия, будут иметь листья, которые желтеют между венами, а затем умирают, а также — листья с завитыми кончиками. Фиолетовые или коричневые пятна могут также развиваться на нижней стороне листьев.

Другие признаки дефицита калия включают в себя замедленный рост корней и плохие плоды, а также пониженное количество семян и плохое их качество.

Плохая фильтрация воды, уплотнение почвы, производство токсичных соединений и дефицит кальция являются признаками избыточного потребления калия.

Чтобы вернуть баланс калия в почву на вашем дачном участке, вам нужно использовать удобрения, сделанные из:

  • древесной золы,
  • минералов горных пород,
  • зеленых водорослей,
  • морских водорослей,
  • сильвинита,
  • сульфата калия или компоста.

Как определить, какая почва у вас на участке

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Тип почвы Характеристика Особенности
Подзолистая Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами. Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести.
Дерново-подзолистая Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна. Хорошо поддается окультуриванию.
Чернозем Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру. Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект.
Серая лесная Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами. Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания.
Торфянистая Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру. Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании.
Луговая пойменная Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием. Хорошо поддается мелиорации.
Песчаная Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый. Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения.
Суглинистая

Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.

Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве.		 Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей.
Глинистая Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой. Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.

Источник фото: pixnio. com

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