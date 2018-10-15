Подобно тому, как поддержание баланса в диете является ключом к здоровью вашего организма, поддержание баланса также является ключом к здоровой почве.
Переизбыток питательных веществ может быть столь же плох, как и дефицит питательных веществ.
Обе этих крайности могут нарушить естественные процессы в вашей почве и сделать ее менее подходящей для растений. Но как узнать, страдает ли ваша почва от дефицита питательных веществ или избыточного потребления? И что еще более важно, как вы можете это исправить?
Растения нуждаются в сере для производства хлорофилла и для развития устойчивости к болезням.
Отсутствие серы приведет к замедлению роста, высокой смертности рассады и пожелтению листьев. В частности, молодые листья начинают показывать красные вены.
Слишком много серы в почве встречается редко. Однако, когда это происходит, ваша почва становится сильно кислой. Кислотная почва — это почва с уровнем рН ниже 7,0. С оптимальным диапазоном рН, который для большинства растений составляет от 5,5 до 7,0, кислой почве будет трудно выращивать растения.
Лучшими удобрениями для поддержания баланса серы в почве являются:
Подобно дефициту серы, дефицит азота будет отражаться в растениях желтыми или бледно-зелеными листьями.
С другой стороны, избыток азота приведет к чрезмерному росту листвы, которая не имеет цветения и плодоношения. Будут появляться низкорослые корни, и в почве начнут накапливаться минеральные соли.
Азот является жизненно важным компонентом хлорофилла, что, в свою очередь, делает его важным для фотосинтеза.
Чтобы поднять уровень азота в почве, добавьте удобрение, состоящее из:
или
Вы также можете выращивать горох, фасоль, так как эти растения известны как азотные фиксаторы.
Почва, которая не имеет необходимого количества фосфора, будет производить растения с плохим ростом листьев, корней и побегов, а сами листья будут темно-зеленого, красного или фиолетового цвета.
Вы также должны следить за задержками созревания растений, включая фрукты и семена.
Чрезмерное количество фосфора вызывает желтушность листьев, коричневую пятнистость и в конечном счете гибель всех листьев.
Рекомендуемыми удобрениями для исправления дефицита фосфора являются те, которые сделаны из:
Наиболее заметные симптомы дефицита калия будут отражены в листьях.
Растения, которые не получают достаточного количества калия, будут иметь листья, которые желтеют между венами, а затем умирают, а также — листья с завитыми кончиками. Фиолетовые или коричневые пятна могут также развиваться на нижней стороне листьев.
Другие признаки дефицита калия включают в себя замедленный рост корней и плохие плоды, а также пониженное количество семян и плохое их качество.
Плохая фильтрация воды, уплотнение почвы, производство токсичных соединений и дефицит кальция являются признаками избыточного потребления калия.
Чтобы вернуть баланс калия в почву на вашем дачном участке, вам нужно использовать удобрения, сделанные из:
Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.
|Тип почвы
|Характеристика
|Особенности
|Подзолистая
|Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами.
|Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести.
|Дерново-подзолистая
|Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна.
|Хорошо поддается окультуриванию.
|Чернозем
|Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру.
|Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект.
|Серая лесная
|Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами.
|Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания.
|Торфянистая
|Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру.
|Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании.
|Луговая пойменная
|Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием.
|Хорошо поддается мелиорации.
|Песчаная
|Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый.
|Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения.
|Суглинистая
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Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве.
|Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей.
|Глинистая
|Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой.
|Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.
Источник фото: pixnio. com
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