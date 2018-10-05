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Автор Инна Новикова

Как подготовить дачу к зиме в октябре?

Садоводство

Секретами и советами насчёт ведения хозяйства на даче с "Правдой.Ру" поделился главный редактор газеты "Ваши 6 соток", член общественного совета "Росреестра" РФ Андрей Туманов.

дача, дом
 

"Дачный сезон не заканчивается никогда, продолжается он и поздней осенью, и даже зимой. Работы хватит всегда, уж на самой-то даче сейчас — точно. Тем, кто еще этого не сделал, например, нужно закончить с уборкой урожая.

Начать можно с:

  • картошки;
  • свеклы;
  • капусты.

Картофель нужно положить в тёмное место с комнатной температурой. Ни в коем случае нельзя спускать его прямиком в подвал! Сначала он должен отлежаться, отдохнуть, как говорится, залечить какие-нибудь свои ранки и подготовиться к зимовке. То же самое касается моркови.

Настоятельно рекомендую:

  • тщательно помыть овощи. Я, например, делаю это из шланга.
  • отделить от основной массы те, что с гнильцой или побитые. Такие непригодны к хранению, их нужно употреблять в пищу немедленно. Да и, скажем прямо, аппетитнее выглядят спелые, мытые, чистые овощи.

Как подготовить землю к зиме

Я всегда, например, перекапываю огород. Это эффективный способ борьбы с сорняками. Почву в саду культивирую.

Обязательно вношу известь либо золу — это для раскисления почвы, потому что большинство наших почв все-таки кислые. А если вы вносите некоторые виды азотных удобрений, то идет еще сильнее подкисление почвы, поэтому ежегодно надо чуть-чуть раскислять почву.

Не стоит забывать о порядке на даче. Всегда после сезона сбора урожая нужно тщательно прибраться на своем участке.

Дача

Обычно я золы нажигаю много, древесной, зола — мягкий раскислитель, и желательно золу вносить под перекопку и именно осенью. И где-то под перекопку хотя бы треть ведра просеянной древесной золы вношу на квадратный метр. Это помогает поддерживать необходимую кислотность почвы. И плюс ещё зола — это неплохое удобрение, там содержится калий, немножко фосфора и микроэлементы.

Гнилые яблоки — что с ними делать?

Дам ещё один совет. Посмотрите, сколько гнилых яблок валяется — и у вас, и у соседей, висит в кронах. Понимаете, гнилые яблоки — это не просто некрасиво или нерационально — это же путь к еще большему количеству болезней в следующем году. То есть когда яблоко гниет, оно спороносит, разбрасывает споры. И если мы как-то не утилизируем их, то значит, у нас будут эти болезни в геометрической прогрессии развиваться. Поэтому, безусловно, все это надо утилизировать.

Я видел у некоторых садоводов мусорные контейнеры, они туда выбрасывают яблоки мешками. Это неправильно, потому что даже гнилые яблоки — это органика, а органика — это большой дефцицит на даче. Я такие плоды, как правило, закапываю. Вот выкопал несколько ямок для черной смородины, набил их яблоками… При посадке культур их можно просто захоранивать в ямы. Они там перегниют с помощью бактерий, черви дождевые их покушают, и превратятся вроде бы гнилые, совершенно ненужные яблоки в хороший питательный элемент для растений. Компост — это же лучшее удобрение, которое не купить.

Поэтому используйте максимально органику, а болезни, закопанные в землю, они уже не выйдут наружу, если вы хотя бы сантиметров 20-30 сверху положите земли. Таким образом я утилизирую всю органику. Это же не только яблоки, это и ботва картофеля, которая больна на сто процентов фитофторой. По идее, её нужно сжигать, но мне жалко органику сжигать. Я её также использую. Ботва помидоров, огурцов, кабачков — всё это больное, но тоже может стать органикой.

Что посадить в зиму?

Также можно сделать зимние посевы. Чеснок уже вполне можно сажать — даже, может быть, в некоторых регионах страны опоздали, там, где уже холода пришли. Но если вы этого не сделали, озимый чеснок сажайте немедленно. Можно посадить мелколуковичные: сциллы, крокусы, тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Все это сажается осенью, так что торопитесь посадить, чтобы весной у вас был красивый цветник. А также овощные грядки можно сделать уже — все зимостойкие овощи, такие как картошка, свекла, те же салаты, лук, семена, можно посадить именно осенью. Урожай получится как минимум на полторы-две недели раньше. Так что овчинка выделки стоит.

 

Цветы гиацинт
Гиацинты

Как "разгрузить" следующую весну

Разобравшись со всем этим, можно, если осталось время, сделать часть весенней работы, чтобы разгрузить следующую весну. Например, обрезать кустарники. Вообще это, конечно, повторюсь, работа на весну, но чёрную и красную смородину, крыжовник, декоративные кустарники, например, можно обрезать и сразу после того, как пройдет листопад. Как раз для кустов осенняя обрезка безболезненна.

Работы на даче хватит всегда, по своему опыту говорю. Так что работайте!

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Правильная подготовка почвы к зиме осенью.
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача огород работы в саду андрей туманов
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