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Автор Александр Приходько

Зачем выращивать орегано?

Садоводство » Цветы

Орегано, или душица, очень распространенное растение и встречается повсеместно. Но наибольшее почитание имеет в странах Средиземноморья, где входит в состав самых разнообразных пряных смесей. При этом орегано очень полезен для здоровья, поэтому к его выращиванию в своей саду или даже в квартире стоит присмотреться.

Зачем выращивать орегано?

Чем известен орегано?

Орегано, пожалуй, наиболее известен своими кулинарными свойствами, особенно хорошо он смотрится в пицце. Тем не менее, преимущества этой многолетней травы выходят за рамки ее вкуса.

Орегано богат витамином К, который необходим для здоровья, в том числе костей. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition, орегано является источником диетических окислителей, которые помогают защитить клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов.

Исследование, опубликованное в журнале "Сельскохозяйственная и пищевая химия", показало, что орегано содержит мощные

  • антимикробные
  • и антиоксидантные

свойства и может даже бороться с бактериями стафилококка.

Немецкие ученые пришли к выводу, что трава обладает сильными противовоспалительными свойствами и потенциально может быть использована для лечения некоторых заболеваний, таких, как остеопороз и атеросклероз. Другие данные, опубликованные в журнале PLOS ONE, показали, что орегано содержит сильные противораковые свойства, которые могут замедлить прогресс рака молочной железы.

Растим орегано дома

Растить орегано относительно просто, особенно в закрытом помещении. Как и тимьян, орегано может успешно существовать в широком горшке и может выжить в жарком, сухом и солнечном месте. Он очень вынослив. Но все же важно отметить, что он растет лучше всего при достаточном освещении.

Орегано также засухоустойчив, что означает, что для выживания не требуется чрезмерное водоснабжение. Регулярно поливайте растение, но не заливайте его.

Растение нуждается в воздушной, легкой и быстро истощающей почве для успешного развития. Важно обрезать листья, чтобы помочь растению расти и увеличить урожай.

Летом его можно пересаживать на открытый воздух. Тем не менее, осенью следует оперативно вернуть орегано в закрытое помещение до того, как произойдут резкие изменения температуры.

Выращиваем орегано в саду

Вот несколько указаний по выращиванию орегано в саду.

При посеве семян орегано на открытом воздухе важно сделать это за шесть недель до последнего мороза.

При посеве черенков или саженцев убедитесь, что температура почвы не менее 20 градусов.

Орегано лучше всего растет на светлой, хорошо дренированной почве. Растение хорошо развивается в умеренно плодородной почве. Это означает, что дальнейшее добавление компоста не требуется.

Растение хорошо растет, когда оно частично или полностью подвержено солнечному свету. Воздействие полного солнечного света усиливает вкус растения. Хотя оно хорошо развивается в помещении, важно отметить, что растение нуждается в достаточном солнечном свете и высокой температуре.

Орегано — засухоустойчивая трава, которая может легко расти при большой температуре. Не переувлажняйте растение.

Орегано обычно рассаживают на расстоянии от 15 до 20 сантиметров друг от друга, чтобы способствовать лучшему росту.

Эту выносливую траву можно высаживать рядом практически с любыми другими растениями. Он особенно хорошо растет с помидорами и перцем.

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Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача огород здоровье похудение атеросклероз
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