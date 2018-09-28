Андрей Туманов: "Чтобы почва была живая, её надо кормить"

Поддержание и улучшение плодородности земли — наиважнейшая задача для всех: от дачников-любителей до гигантов промышленного сельского хозяйства. Как и чем правильнее и рациональнее удобрять почву на небольших личных участках? Об этом и многом другом в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru поведал известный садовод и огородник, основатель и руководитель газеты "Ваши газеты 6 соток" Андрей Туманов.

— Андрей Владимирович, важнейший для всех садоводов-огородников и промышленных сельхозпроизводителей вопрос: как поддерживать и улучшать плодородность земли. Как и чем правильно удобрять почву? Нужно ли и как соблюдать баланс между органическими и минеральными удобрениями? И как это рациональнее всего можно сделать на небольших участках в 6-8 соток?

— Я думаю, что каждый сам попытался исследовать эту проблему и как-то ее решал. Я сам такой исследователь. Прежде чем принять какое-то решение, всегда пытаюсь все понять и разобраться, а уже потом приступать к экспериментам, без которых тоже невозможно.

Вот есть такое удобрение — карбамид, или мочевина. Все знают, что это такое, там содержится 46 процентов азота, это самое концентрированное азотное удобрение.

На другой чаше весов у нас — навоз. В навозе тоже много чего содержится, но главное его достоинство — тоже азот. Растение без азота расти не будет. Азот — это главный строительный материал для растения, из которого листья получаются, и вся остальная масса растет. Без азота никак. Кстати, азот, как некоторые говорят, страшно ядовитый. Слушайте, в воздухе у нас сколько азота? Почти 79 процентов! Мы дышим азотом с примесью кислорода и очень малой частью других газов. Так что азот кругом. Просто растения, за редким исключением, не могут взять из атмосферы газообразного азота. А чем отличается формула азота в навозе от формулы азота в карбамиде? Может быть, там всего лишь циферка или буковка какая-то дополнительная, важная только для химиков. А растению какая разница, откуда взять азот? Без разницы. Нам тем более.

Страшно только перекормить азотом. Растения тогда пойдут в зелень, может быть накопление нитратов. Но, когда я применяю карбамид, я знаю, сколько растворить в граммах для того, чтобы растение получило ровно столько, сколько ему надо, не больше. Если же я беру навоз, то это уже органическая субстанция, которая в каждом случае отличается по составу. Поэтому здесь — сложнее.

— Можно ли навозом сжечь растения?

— Навоз — это такая сложная и всегда разная органическая субстанция, поэтому чтобы узнать, сколько там чего, как минимум надо анализ провести. Анализ провести мы на даче не можем. В разном навозе содержание азота может различаться в разы. Вот как вы будете делать — втемную его использовать? Ну можно, конечно, попытаться на глаз — сначала по чуть-чуть подкормить, потом — побольше.

И по многим другим показателям навоз бывает очень разный. Перефразируя "классику", не весь навоз одинаково полезен. Кстати, несколько лет тому назад, органическими огурцами отравились в Германии полсотни человек чуть ли не на смерть. Как раз из-за навоза любители здорового образа жизни отравились. Потому что применялся навоз, куда бактерии попали. А вот чтобы кто-то отравился от минеральных удобрений, я даже не слышал.

— То есть вы — ярый сторонник минеральных удобрений.

— Я сторонник здравого смысла. Для каждого действия на земле должна быть своя технология, свои удобрения. Минеральные удобрения кормят кого? Они кормят растения, но не кормят почву. А мы же с вами — садоводы-любители, для нас важны не только сегодняшние растения, нам важен биоценоз. То есть — устойчивое развивающееся сообщество. Мы что хотим? Мы же хотим, чтобы у нас была почва, пахнущая землей, в которой червячки рылись, чтобы туда птички и пчелки прилетали. Почва же — это живой организм. Это не минеральная вата в промышленных теплицах. А чтобы почва была живая, ее же надо кормить.

Использование удобрения

Если вы посмотрите внимательно на маленький кусочек почвы, вы увидите там целый зоопарк. Там — грибы, гифы грибов, какие-то мельчайшие растения, бактерии, червячки, коловратки… Чего там только нет! И весь этот зоопарк хочет есть, он минеральными удобрениями сыт не будет. Для этого нужна органика. Вот органику-то надо и вносить.

— Я фанатик органики. Фанат! Я считаю, что все, что у вас остается в доме органического, должно идти на переработку в землю, а не на свалку выбрасываться. Я посчитал, получилось, что примерно одна треть нашего бытового мусора — это органика:

испитый чай,

кофе,

картофельные очистки

яблочные огрызки.

Все, включая бумажки какие-то. Это все может прекрасно перегнить в компосте. И вы получите лучшее удобрение, которое практически не производится.

У нас, как правило, под видом компоста продают переработанный торф. Настоящий компост, который делает почву живой, не продается. Мы с вами можем произвести его только сами с помощью красных калифорнийских или владимирских червей, старателей, с помощью бактерий либо комбинированно. Компост очень дорого стоит. Я посчитал, что мы из одного города Москвы вывозим на свалки потенциального компоста минимум на два миллиарда долларов. А это мы выкидываем. В старые добрые времена все это использовалось.

Я собираю, это мой принцип. Это не жадность моя какая-то, хотя, может быть, и жадность для компоста. Всю органику я собираю в особые мешочки, зимой сушу на батарее и храню на балконе, потом все это свожу на дачу, заполняю свои компостеры. Поэтому у меня всегда есть компост для растений. Так что минеральным удобрениям свое место, органическим — свое. Для того чтобы ваш сад цвел, благоухал и давал в изобилии прекрасные плоды, нужно и то, и другое. Но каждому овощу, как говорится, свое время, свои подкормки.

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