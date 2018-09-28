Чеснок для профилактики и лечения различных заболеваний использовался по всему миру испокон веков. Осенью, когда он уже убран и когда его предстоит посадить, стоит вспомнить о полезных свойствах этого ароматного овоща.
Чеснок особенно полезен в период созревания, когда есть возможность использовать выращенный в нашей полосе овощ, а не привезенный из-за границы.
Этим замечательным продуктом, как правило, лечат простудные заболевания, используют для укрепления сосудов, улучшения обмена веществ и в качестве глистогонного средства. В старину также им лечили гнойные раны и долго незаживающие язвы.
Применяют чеснок также по-разному:
Но наиболее эффективным средством считается именно чесночная настойка, которая также бывает нескольких видов.
Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение месяца.
Приготовленные компоненты сложить в стеклянную банку и залить тремя литрами теплой кипяченой воды. Закрыть и хранить содержимое при комнатной температуре 3 дня, затем — в холодильнике. Принимать натощак трижды в день по полстакана в течение 40 дней. Одной заготовки на весь курс не хватит.
Чудодейственное средство поможет вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды и тонизировать организм. Незаменимо при женских заболеваниях.
Но при этом необходимо помнить, что чеснок имеет противопоказания. К ним, в частности, относятся беременность и период кормления грудью, острые заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря, геморрой и болезни печени. Особенное внимание стоит уделить состоянию печени, если вы планируете употреблять спиртосодержащие настойки, например, на красном вине.
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