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Автор Дмитрий Васильев

Старый добрый чеснок: рецепты элексиров здоровья

Садоводство » Рецепты

Чеснок для профилактики и лечения различных заболеваний использовался по всему миру испокон веков. Осенью, когда он уже убран и когда его предстоит посадить, стоит вспомнить о полезных свойствах этого ароматного овоща.

Старый добрый чеснок: рецепты элексиров здоровья

Чеснок особенно полезен в период созревания, когда есть возможность использовать выращенный в нашей полосе овощ, а не привезенный из-за границы.

Этим замечательным продуктом, как правило, лечат простудные заболевания, используют для укрепления сосудов, улучшения обмена веществ и в качестве глистогонного средства. В старину также им лечили гнойные раны и долго незаживающие язвы.

Применяют чеснок также по-разному:

  • используют в пищу в свежем виде,
  • готовят настойки,
  • делают мази,
  • паровые ингаляции
  • и даже амулеты.

Но наиболее эффективным средством считается именно чесночная настойка, которая также бывает нескольких видов.

Чесночная настойка на красном вине

  • В стеклянную банку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделить на мелкие части.
  • Залить тремя стаканами красного вина.

Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение месяца.

Чесночная настойка на воде с лимоном

  • 4 головки чеснока очистить и растолочь.
  • 4 лимона помыть и измельчить с кожурой в блендере.

Приготовленные компоненты сложить в стеклянную банку и залить тремя литрами теплой кипяченой воды. Закрыть и хранить содержимое при комнатной температуре 3 дня, затем — в холодильнике. Принимать натощак трижды в день по полстакана в течение 40 дней. Одной заготовки на весь курс не хватит.

Чудодейственное средство поможет вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды и тонизировать организм. Незаменимо при женских заболеваниях.

Но при этом необходимо помнить, что чеснок имеет противопоказания. К ним, в частности, относятся беременность и период кормления грудью, острые заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря, геморрой и болезни печени. Особенное внимание стоит уделить состоянию печени, если вы планируете употреблять спиртосодержащие настойки, например, на красном вине.

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