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Петр Дерябин

"Аптечный уголок" на даче: лекарственные растения, которые можно вырастить самостоятельно

Садоводство » Советы

Хватит тратить деньги на лекарства, которые с каждым днем ставятся все дороже! Хватит из-за каждого чиха бегать по аптекам в поисках какого-то сверхъестественного лекарства, которое вам прописывают доктора!

"Аптечный уголок" на даче: лекарственные растения, которые можно вырастить самостоятельно

Давайте вспомним о том, как лечились наши предки, которые, между прочим, доживали до преклонного возраста, и перейдем с химических таблеток на природные средства, для чего у себя в саду выберем место и посадим лекарственные травы.

Как выращивать лекарственные растения

При выращивании лекарственных, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Выбирайте для клумбы или грядки такое место в саду, чтобы ухаживать за ней было удобно с любой стороны.

  • Необходимо правильно распределять место для растений: чтобы высокие растения не затеняли более низкие.

  • Чтобы лекарственные травы хорошо росли, грядку лучше расположить на солнечном месте и регулярно поливать.

  • Часть лекарственных растений можно высадить прямо в горшках без дна, например, мяту — ведь корни ее способны распространяться на большой площади.

Лекарственные травы в саду

Раньше собирать дары природы, в том числе и травы, можно было без опасения в любом месте сразу за населенным пунктом. Сейчас почва загрязнена человеком настолько, что приходится в поиске чистых грибов, ягод, трав забираться в глухие дебри, где не ступала нога человека. Или выращивать их у себя в саду.

Лекарственные травы необязательно невзрачные и низкорослые, среди них попадаются высокие с красивыми цветами, например, кипрей или лаванда, так что из трав для лечения можно сделать красивую клумбу.

Но одной клумбы мало, ведь болезней у человека множество. Поэтому лучше сделать у себя в саду "аптечный уголок", где клумбы будут соседствовать как друг с другом, так и с лекарственными растениями в горшочках, которые можно зимой убрать в теплое помещение. Итак, приступим.

Когда сажать и как собирать

Зверобой

Начнем с многолетнего растения с золотисто-желтыми цветками и гладкими листьями — зверобоя. Не зря сибирские травники говорили про это растение:

"Зверобой — властелин хорошего настроения!".

Зверобой активирует выработку серотонина — гормона счастья. Применение этой лекарственной травы в народной медицине не ограничено. Что только им не лечат!

  • Болезни органов пищеварения.
  • Болезни легких.
  • Используют при расстройствах нервной системы.
  • Масло зверобоя лечит ожоги и заживляет раны.
Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче. Лекарственные травы - Зверобой
 

Ограничения в использовании растения

Зверобой, как и множество и других лечебных трав, имеет ряд противопоказаний, которые следует учитывать подбирая препараты.

Зверобой может оказать сильное негативное воздействие на организм человека, если принимать его бесконтрольно длительное время:

  1. Перед началом лечебного курса необходимо проконсультироваться со специалистом, который подберет нужную схему для каждого конкретного заболевания.
  2. Применение внутрь зверобоя категорически запрещено при беременности и лактации, так как природные яды способны нанести серьёзный вред ребёнку.
  3. Использование для наружного и местного лечения допускается при отсутствии аллергии на компоненты лечебной травы.
  4. Требуется исключить применение растения, если вы постоянно находитесь под воздействием УФ-излучения, в т. ч. при посещении солярия, так как высока вероятность покраснения, ожогов и волдырей на коже.
  5. Не рекомендуется применение растения совместно с оральными контрацептивами (нейтрализует их действие), антикоагулянтами и сердечными препаратами (снижает их эффективность), при терапии антибиотиками (их действие ослабевает), антидепрессантами (может привести к галлюцинациям, спутанности сознания, повышенной тревожности, судорогам и коме). Также стоит прекратить прием при использовании анестезии (вещества, входящие в состав растения усиливают и продляют действие обезболивающих). 
  6. Противопоказано использование травы при гипертонии.
  7. Не следует применять траву зверобоя при тяжёлой депрессии и опасных психических заболеваниях, велика вероятность развития маниакального синдрома.
  8. При серьезных патологиях печени и почек, носящие хронический характер.
  9. Трава зверобоя должна быть исключена у людей, перенесших или планирующих трансплантацию, чтобы избежать отторжения.

Семена зверобоя не закапывают, чуть вдавливают в почву осенью, а собирают весной сразу после начала цветения, причем срезают верхушки длиной 25-30 см и сразу развешивают для сушки.

Мята

Следующее растение, которое мы сажаем в наш "аптекарский уголок", — мята, белые цветки которой мягко гармонируют с ярко-желтыми соцветиями зверобоя. Мяту можно выращивать в каких угодно условиях — в тени, на солнце, она хорошо переносит засушливые периоды и дождливые дни.

Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче. 392399.jpeg

Лечебные и тонизирующие свойства мяты были известны еще с античных времен, когда столы обрызгивали соком этой травы, чтобы сделать беседу более оживленной. Мята пригодится при:

  • спазмах желудка,
  • настоем из нее хорошо запивать жирную пищу,
  • при стрессе — свежие листья, положенные на лоб, успокаивают головную боль

Мяту собирают примерно на середине цветения. Ее раскладывают на бумаге и сушат, а хранят готовую траву в плотно закрытых сосудах.

Сегодня специалисты единогласны — мята, а именно: листья и стебли растения, собранные перед началом и во время цветения, — это мощное лекарственное средство от многих расстройств и болезней.

При всех полезных свойствах, мята имеет и противопоказания.

Первое и главное предостережение — это существование индивидуальной непереносимости веществ в составе растительного сырья и препаратов из него.

Также специалисты рекомендуют:

  • аккуратно использовать мяту при пониженном давлении. Мята может еще больше снизить давление и ухудшить ваше самочувствие;
  • крайне осторожно используйте мяту при сосудистых заболевания. Мята снижает тонус сосудов и ток крови. Не исключены обострения варикозной болезни;
  • при повышенной кислотности, обострениях гастрита или при язвенной болезни также не рекомендуется употреблять мяту;
  • педиатры не советуют давать мятный чай, отвар и другие травяные средства детям до трехлетнего возраста.

Календула

Высокие растения с желтыми цветками солнечной календулы украсят ваш "аптекарский уголок". Календула или, как ее называют в народе, ноготки, любит солнечное открытое пространство. Высевают ее осенью прямо в грунт.

Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче. Календула
 

Календула применяется при лечении:

  • гастрита,
  • женских заболеваний,
  • при сильном сердцебиении,
  • как лечебное средство при порезах и ушибах.

Совет фитотерапевта: веснушки и пигментные пятна на руках выводят смесью сока календулы, лимона, красной смородины и миндального масла, который наносится дважды в день.

Противопоказания к применению календулы

Использовать сушеные цветки и траву ноготков запрещено:

  • при индивидуальной непереносимости растения,
  • пониженном давлении,
  • брадикардии.

Беременные женщины могут применять отвары календулы только для полосканий больного горла, прием целебного средства внутрь или же в виде ванночек может спровоцировать выкидыш.

Собирают полностью раскрытые цветки календулы несколько раз за лето. Сушат собранный цвет, раскладывая на бумаге в помещениях или в тени на улице.

Сбор лекарственных трав

К сбору лекарственных трав необходимо подойти очень ответственно, поскольку у всех разный период заготовки.

Если сроки сбора трав не соблюдены, то и эффект от лечения такими снадобьями будет не велик.

В таблице перечислены сроки сбора растений, которые наиболее часто встречаются в вашем саду:

Название Сырье Месяцы Полезные свойства
Аир корневища март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь улучшает деятельность желудка, снижает кислотность желудочного сока, облегчает колики
Зверобой трава июнь, июль улучшает работу желудочно-кишечного тракта, борется с заболеваниями нервной системы, нормализует менструальный цикл
Клевер цветки, трава май, июнь, июль, август дает отхаркивающий эффект, устраняет болевые ощущения, несет в себе противовоспалительные свойства
Крапива листья, корни для листьев - май, июнь, июль; корни - сентябрь, октябрь, ноябрь  лечит геморрой, останавливает кровотечения, нормализует обмен веществ, используется в лечении ревматизма и анемии
Мать-и-мачеха цветки, листья цветки - март, апрель; листья - июнь, июль снимает воспаления, несет в себе желчегонные свойства
Подорожник трава, листья июнь, июль, август снимает воспаления, устраняет болевые ощущения
Ромашка цветки май, июнь, июль, август снимает воспаления, успокаивает нервную систему, устраняет болевые ощущения, борется с аллергией, несет в себе слабительные и мочегонные свойства
Чистотел трава апрель, май, июнь успокаивает нервную систему, снимает воспаления, убивает вредные бактерии, несет в себе противосудорожные и противовоспалительные свойства

Фитотерапия — отличная альтернатива лекарствам и таблеткам. И если правильно использовать лекарственные растения, то большая часть Вашей аптечки, останется нетронутой.

Мы с вами начали процесс заполнения нашего "аптекарского уголка". Ухода за лекарственными растениями требуется не больше, чем за обычными садовыми культурами. Чем еще заполнить сад, вам предстоит решать самим.

Лекарственный огород на даче
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы уфа глухов аптека гипертония
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