Хватит тратить деньги на лекарства, которые с каждым днем ставятся все дороже! Хватит из-за каждого чиха бегать по аптекам в поисках какого-то сверхъестественного лекарства, которое вам прописывают доктора!
Давайте вспомним о том, как лечились наши предки, которые, между прочим, доживали до преклонного возраста, и перейдем с химических таблеток на природные средства, для чего у себя в саду выберем место и посадим лекарственные травы.
При выращивании лекарственных, необходимо придерживаться некоторых правил:
Выбирайте для клумбы или грядки такое место в саду, чтобы ухаживать за ней было удобно с любой стороны.
Необходимо правильно распределять место для растений: чтобы высокие растения не затеняли более низкие.
Чтобы лекарственные травы хорошо росли, грядку лучше расположить на солнечном месте и регулярно поливать.
Часть лекарственных растений можно высадить прямо в горшках без дна, например, мяту — ведь корни ее способны распространяться на большой площади.
Раньше собирать дары природы, в том числе и травы, можно было без опасения в любом месте сразу за населенным пунктом. Сейчас почва загрязнена человеком настолько, что приходится в поиске чистых грибов, ягод, трав забираться в глухие дебри, где не ступала нога человека. Или выращивать их у себя в саду.
Лекарственные травы необязательно невзрачные и низкорослые, среди них попадаются высокие с красивыми цветами, например, кипрей или лаванда, так что из трав для лечения можно сделать красивую клумбу.
Но одной клумбы мало, ведь болезней у человека множество. Поэтому лучше сделать у себя в саду "аптечный уголок", где клумбы будут соседствовать как друг с другом, так и с лекарственными растениями в горшочках, которые можно зимой убрать в теплое помещение. Итак, приступим.
Начнем с многолетнего растения с золотисто-желтыми цветками и гладкими листьями — зверобоя. Не зря сибирские травники говорили про это растение:
"Зверобой — властелин хорошего настроения!".
Зверобой активирует выработку серотонина — гормона счастья. Применение этой лекарственной травы в народной медицине не ограничено. Что только им не лечат!
Зверобой, как и множество и других лечебных трав, имеет ряд противопоказаний, которые следует учитывать подбирая препараты.
Зверобой может оказать сильное негативное воздействие на организм человека, если принимать его бесконтрольно длительное время:
Семена зверобоя не закапывают, чуть вдавливают в почву осенью, а собирают весной сразу после начала цветения, причем срезают верхушки длиной 25-30 см и сразу развешивают для сушки.
Следующее растение, которое мы сажаем в наш "аптекарский уголок", — мята, белые цветки которой мягко гармонируют с ярко-желтыми соцветиями зверобоя. Мяту можно выращивать в каких угодно условиях — в тени, на солнце, она хорошо переносит засушливые периоды и дождливые дни.
Лечебные и тонизирующие свойства мяты были известны еще с античных времен, когда столы обрызгивали соком этой травы, чтобы сделать беседу более оживленной. Мята пригодится при:
Мяту собирают примерно на середине цветения. Ее раскладывают на бумаге и сушат, а хранят готовую траву в плотно закрытых сосудах.
Сегодня специалисты единогласны — мята, а именно: листья и стебли растения, собранные перед началом и во время цветения, — это мощное лекарственное средство от многих расстройств и болезней.
При всех полезных свойствах, мята имеет и противопоказания.
Первое и главное предостережение — это существование индивидуальной непереносимости веществ в составе растительного сырья и препаратов из него.
Также специалисты рекомендуют:
Высокие растения с желтыми цветками солнечной календулы украсят ваш "аптекарский уголок". Календула или, как ее называют в народе, ноготки, любит солнечное открытое пространство. Высевают ее осенью прямо в грунт.
Календула применяется при лечении:
Совет фитотерапевта: веснушки и пигментные пятна на руках выводят смесью сока календулы, лимона, красной смородины и миндального масла, который наносится дважды в день.
Использовать сушеные цветки и траву ноготков запрещено:
Беременные женщины могут применять отвары календулы только для полосканий больного горла, прием целебного средства внутрь или же в виде ванночек может спровоцировать выкидыш.
Собирают полностью раскрытые цветки календулы несколько раз за лето. Сушат собранный цвет, раскладывая на бумаге в помещениях или в тени на улице.
К сбору лекарственных трав необходимо подойти очень ответственно, поскольку у всех разный период заготовки.
Если сроки сбора трав не соблюдены, то и эффект от лечения такими снадобьями будет не велик.
В таблице перечислены сроки сбора растений, которые наиболее часто встречаются в вашем саду:
|Название
|Сырье
|Месяцы
|Полезные свойства
|Аир
|корневища
|март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь
|улучшает деятельность желудка, снижает кислотность желудочного сока, облегчает колики
|Зверобой
|трава
|июнь, июль
|улучшает работу желудочно-кишечного тракта, борется с заболеваниями нервной системы, нормализует менструальный цикл
|Клевер
|цветки, трава
|май, июнь, июль, август
|дает отхаркивающий эффект, устраняет болевые ощущения, несет в себе противовоспалительные свойства
|Крапива
|листья, корни
|для листьев - май, июнь, июль; корни - сентябрь, октябрь, ноябрь
|лечит геморрой, останавливает кровотечения, нормализует обмен веществ, используется в лечении ревматизма и анемии
|Мать-и-мачеха
|цветки, листья
|цветки - март, апрель; листья - июнь, июль
|снимает воспаления, несет в себе желчегонные свойства
|Подорожник
|трава, листья
|июнь, июль, август
|снимает воспаления, устраняет болевые ощущения
|Ромашка
|цветки
|май, июнь, июль, август
|снимает воспаления, успокаивает нервную систему, устраняет болевые ощущения, борется с аллергией, несет в себе слабительные и мочегонные свойства
|Чистотел
|трава
|апрель, май, июнь
|успокаивает нервную систему, снимает воспаления, убивает вредные бактерии, несет в себе противосудорожные и противовоспалительные свойства
Фитотерапия — отличная альтернатива лекарствам и таблеткам. И если правильно использовать лекарственные растения, то большая часть Вашей аптечки, останется нетронутой.
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