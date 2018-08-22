Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Туманов: "Я люблю редиску, только что вырванную из земли, она ещё соком брызжет, ещё живая"

0:11
Садоводство

Есть территории, где люди, как в 90-х годах, кормятся в основном со своего участка. Сад-огород всегда помогал россиянам выжить в трудные времена. Но сейчас для многих приусадебное хозяйство, дачи актуальны для того, чтобы обеспечивать себе свежее, разнообразное и полезное питание. Как использовать свои небольшие участки наиболее оптимально? Об этом Pravda.Ru рассказал известный садовод и огородник, основатель и руководитель газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов.

Туманов: "Я люблю редиску, только что вырванную из земли, она ещё соком брызжет, ещё живая"

— Андрей Владимирович, традиционный небольшой дачный или приусадебный участок — это больше для удовольствия или реальная возможность как-то прокормиться?

— Смотря, где он находится, где и как мы живем.

— В 90-е годы это было для многих крайне актуально…

— И не только тогда. В нашей стране и сейчас есть территории, которые живут еще в 90-х годах, и в принципе многие люди там в основном кормятся с участка. Я много ездил, например, по Псковской области. Там главы местной администрации сидят у себя в кабинете со знаменами и с портретами у печки и топят ее. Там газа нет, водопровода нет подчас.

И люди кормятся именно со своих участков. Там даже нет магазинов во многих деревнях. Но у каждого свое картофельное поле, потому что люди понимают, что если они не посадили картошку, то не перезимуют просто физически. Ведь почти вся пенсия уходит на коммуналку, хорошо, если что-то остается на лекарства и какие-то продукты, которые сам не вырастишь. А вот картошка и все овощи — со своего огорода.

— В Подмосковье в 90-е годы тоже была такая ситуация. Чтобы выжить, все кинулись сажать картошку и овощи. Но когда вырастал урожай, то появлялась масса воров, которые все это утаскивали.

— Было такое, было…

— Многие перестали этим заниматься именно потому, что охрана участка — большая проблема…

— Сейчас ситуация сильно изменилась. И дачники уже немножечко другие. Они выращивают урожай не просто для прокорма, а для того, чтобы питаться хорошо, красиво, правильно, полезно. Я — сторонник разнообразия. Чем разнообразнее человек питается, чем больше в его рационе зелени, фруктов и овощей, тем лучше.

А где взять все это разнообразие? Магазин и рынок — если вы богатый человек. Но сколько сортов салата там предложат? Один-два, максимум пять. А у себя на даче я могу вырастить десяток. Как правило, у меня всегда есть свеженький салат, молоденький, потому что там такая шагающая грядка.

Полосочки на этой грядке я засеваю в разное время — друг за другом. Я сею семена, вырастает салатик до потребительской зрелости, я что-то собираю и высаживаю следующий, потом на другой полоске собираю урожай и сею следующий, следующий… То есть он у меня всегда молодой.

И одно дело зелень и овощи-фрукты на рынке — привозят из-за тридевяти земель… Редиску, например, недавно привезли в московские магазины из замечательной страны Израиль. Редиска выращена в пустыне Негев, хотя это влаголюбивая культура. А ведь ее надо из израильской пустыни еще довезти до аэропорта Бен-Гурион, а потом самолетами переправить в Россию и дальше через разные базы по магазинам развозить. Тут надо такую логистику выстраивать. Сколько же времени эта редиска до стола идет?!…

Я люблю редиску, только что вырванную из земли, которая еще соком брызжет, она еще живая. Я люблю питаться с грядки, свежим. Это приятней и полезней, и психологически для меня важно.

— А зимой?

— Конечно, у меня есть заготовленное со своего же участка, много сушеной всякой зелени. Редиска есть такая, которая до Нового года долежит и вкусная останется. Например, Красный великан или Ледяная сосулька. А есть еще редька. Редька — это и есть редиска. Есть редька, которая долежит до весны. Мир редьки — огромный.

Поэтому одно заменяется другим. Просто собственно редиска — это такой особый овощ, она представляет ценность в основном весной. А летом и осенью вы ее не особо будете есть. Летом и осенью придут многие другие овощи — тот же самый дайкон, который, на мой взгляд, даже интереснее, чем редиска.

Дайконы тоже бывают разные. Это у нас привыкли к нескольким сортам типа Миноваси. А в Японии — чуть ли не 5000 сортов дайкона, самые разные — круглые, длинные, с разными вкусами. То есть выбрать-то можно из редек все что угодно.

А можно вспомнить старую добрую русскую редьку — черную, которая ядреная, которую можно потереть в салатик. Ой, как вкусно! А можно — как делала моя бабушка, когда я простужался. Она черную редьку вырезала, наливала туда мед и ставила, чтобы потом мне это дать через какое-то время. Все — любую болезнь выбивало! Где вы все это разнообразие возьмете?…

Все то, что вам хочется и нужно, можно вырастить только собственными руками. Когда вы ходите на рынок или в магазин, вы вынуждены свои вкусы подстраивать под логистику оптовых и розничных продавцов. Что туда привезли, только это вы и сможете купить. А если я выращиваю у себя, то я под свой вкус подстраиваю, что я люблю, то я и вырастил.

Малину, которую я ем, вы нигде не купите ни за какие деньги. Так же и все остальное. А уж о пользе и говорить нечего. Ведь это не пластилиновое промышленное производство, где, опять же, неизвестно что, как и какими технологиями производили, а самое что ни на есть натуральное — природное.

Время сеять и сажать!
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы андрей туманов правильное питание
Новости
На Камчатке произошло сильное землетрясение: потрескались стены и осыпались потолки
Экс-офицер ВС США Беннетт: за убийством Татарского стоят Украина, США, Британия и Израиль
Константинов: авторов украинского плана деоккупации Крыма ждёт психбольница
Британский стратег Грант: армия Украины проиграет из-за непрофессионализма и разрозненности
Конгресс США назвал стоимость украинского конфликта: $100 млрд "на ведение опосредованной войны"
Читатели Newsweek высмеяли попытки Зеленского связаться с Си Цзиньпином
FA: конфликт на Украине продемонстрировал, что США не готовы к войне с Китаем
Associated Press: решение Москвы по нефти грозит США кризисом и инфляцией
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
МО: личный состав ВДВ впервые в истории получил системы "Солнцепёк"
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Боевик ВСУ оставил отзыв об американских системах HIMARS
Боевик ВСУ оставил отзыв об американских системах HIMARS
Последние материалы
Британский стратег Грант: армия Украины проиграет из-за непрофессионализма и разрозненности
У собак с детства бывают психотравмы, и они могут остаться на всю жизнь: что делать
Пять лучших советов для поддержания здоровья кошки
Конгресс США назвал стоимость украинского конфликта: $100 млрд "на ведение опосредованной войны"
Читатели Newsweek высмеяли попытки Зеленского связаться с Си Цзиньпином
Туманов: "Я люблю редиску, только что вырванную из земли, она ещё соком брызжет, ещё живая"
FA: конфликт на Украине продемонстрировал, что США не готовы к войне с Китаем
Associated Press: решение Москвы по нефти грозит США кризисом и инфляцией
"Аптечный уголок" на даче: лекарственные растения, которые можно вырастить самостоятельно
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников