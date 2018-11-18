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Виктор Афанасьев: несоветский руководитель советской газеты

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18 ноября 1922 года родился Виктор Григорьевич Афанасьев, самый, пожалуй, легендарный главный редактор газеты "Правды". Все без исключения "правдисты" называют его не иначе как "фантастическим человеком". Мужественный, талантливый, никогда не давал своих подчиненных на растерзание, презирал интриги и доносы — так отзываются о нем коллеги.

Виктор Афанасьев: несоветский руководитель советской газеты. 395051.jpeg

Виктора Григорьевича Афанасьева можно без преувеличения назвать человеком-энциклопедистом, всех его заслуг, должностей и регалий не перечесть: доктор философских наук, академик, автор знаменитого учебника "Основы философских знаний" (учебник выдержал 24 издания!), журналист, политический деятель, участник Великой Отечественной войны. Лауреат Государственной премии СССР; награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Заслуги Афанасьева перечислять можно долго.

Виктор Григорьевич Афанасьев родился 18 ноября 1922 года в селе Актаныш Актанышского района Татарской АССР. В 1940–1953 служил в Советской Армии (военно-воздушные войска). Участвовал в Великой Отечественной войне. Будучи в Советской Армии, окончил заочно за 15 месяцев (вместо положенных 5 лет) факультет истории Читинского педагогического института им. Н. Г. Чернышевского. В 50-60 гг. занимался научной и преподавательской деятельностью.

А в конце шестидесятых Виктор Григорьевич приходит в журналистику: 1968-1974 — заместитель, первый заместитель главного редактора газеты "Правда"; 1974-1976 — главный редактор журнала "Коммунист".

Главным редактором легендарной "Правды" Виктор Афанасьев стал в 1976 году и пробыл на этом посту 13 лет. Все, кто работал под началом Виктора Григорьевича, отзываются о нем как о фантастическом человеке и удивительном руководителе. Когда он был главным редактором, атмосфера в коллективе была идеальной (и это при том, что редакции газеты "Правды" трудились около 500 человек!).

К 100-летию газеты "Правда" издание "Правда.Ру" готовило цикл передач и статей "Правдисты". И практически каждому "правдисту" автор рубрики Вадим Горшенин задавал вопрос об Афанасьеве. Вот какие получились ответы:

Журналист-международник Сергей Филатов:

— Виктор Григорьевич Афанасьев был фантастическим человеком, его все обожали. Во время первого своего выступления на редколлегии он сказал: "Значит так! Ко мне никто не приходит с жалобами или с доносами". Пока главным был Афанасьев, в коллективе была идеальная атмосфера: не было подсиживаний, закулисных интриг. Все жили как одна большая семья. Это гигантская заслуга Афанасьева. Когда он в 1994 году ушел из жизни, столько людей пришло на похороны: практически все "правдисты", которые принем работали, которые уходили на пенсию или переходили в другие СМИ. Он оставил светлый след и в истории "Правды", и в нашей жизни. Он знал всех сотрудников, а сотрудников было около пятисот в то время. 

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"Правдист", государственный деятель Михаил Полторанин:

— Афанасьев — мужественный человек. Он не замухрышка, он академик, он автор. "Правда" при нем расцветала.

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Вадим Окулов, работавший собкором "Правды" в Афганистане.

— При Викторе Григорьевиче Афанасьеве появилась большая свобода в расположении материалов. Я начинал ставить фельетоны и карикатуры на первую полосу.

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Георгий Овчаренко, " правдист", ныне генеральный директор редакционно-издательского дома "Южные горизонты".

— Замечательный мужик был! Он возглавлял союз и был председателем Спортивной федерации по водным лыжам. Он, кстати, в 70 лет выполнял норматив мастера спорта. О нем можно многое рассказывать.

Вот смешной случай. Полдевятого утра. Гастроном напротив "Правды". Стоим в очереди — я, Широков, Юра Медведев — и решаем, какое вино взять. На работе перед обедом винца выпить. Сзади голос: "Берите красное сухое". Виктор Григорьевич Афанасьев сзади стоял, а мы не заметили. Сам он пил только красное сухое грузинское.

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Первое и главное его качество — он своих никогда не сдавал. Никогда. Пока все не проверит, что бы ему там ни говорили. Вот даже тот случай со мной, когда меня только принимали. Я ему — никто. Он назначил комиссию. Два месяца разбирались, и он взял меня на работу. Или когда были самые острые публикации, он всегда горой стоял за ребят.

Второе — он никогда никого не учил писать. У каждого человека — свой стиль, свой слог. Он мог на гранке написать: "Немножко коряво, посмотри".Он читал каждую гранку. Это колоссальная работа. Не представляю, как он успевал. Я, когда был редактором отдела, не успевал. Когда на редколлегиях разбирали или выбирали лучший материал, многие члены редколлегии голосовали и говорили о статьях "от фонаря", по названию. А он читал всю газету — от корки до корки.

Он на восьмой этаж всегда пешком поднимался — вместо зарядки. Утром — полчаса в бассейне, это обязательно. Держал форму. Когда его хоронили, народу было столько, сколько ни у кого не видел. 

Виктор Григорьевич Афанасьев умер 10 апреля 1994 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

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ПРАВДИСТЫ. Сергей Филатов в цикле Вадима Горшенина
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